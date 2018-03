KUSMI TEA World Trade Centre New York.

Il designer Christopher Jenner firma il concept store di Kusmi Tea Paris, il brand del tè di lusso.

Il rinomato brand del tè, Kusmi Tea nasce nel 1867 a Parigi, anno in cui viene creata la miscela speciale “Bouquet di Fiori”, il tè preferito dello zar Nicola II. In seguito, dalla sede di San Pietroburgo, la Maison si trasferisce a Parigi nel 1917.



Intento del designer inglese Christopher Jenner, incaricato di riprogettare il nuovo concept del marchio, quello di adattare il patrimonio barocco dell’antica casa di produzione di tè e la sua provenienza francese, per dare vita ad un tempio che celebrasse l’antico rituale del tè.

I viaggi del designer tra Parigi e San Pietroburgo, gli hanno dato lo spunto per l’accostamento della cultura francese e l’eccezionale architettura russa-medievale che si riscontra anche nella Cattedrale del Salvatore, a San Pietroburgo, ricoperta da straordinari mosaici, lampadari ortodossi in ottone, pavimenti in marmo e ornata da cupole a cipolla.

L’iconico concept creato per Kusmi comprende anche l’esclusiva collaborazione con Bisazza per la realizzazione della pavimentazione, costituta da una serie infinita di piastrelle a mosaico bianco opaco nei colori primari e secondari; pavimentazione che abbina anche marmo italiano e legno francese.

Due grandi cartelloni stilizzati, ispirati alla Camellia Sinensis, (un piccolo arbusto le cui foglie e germogli vengono utilizzati nella produzione del tè), sono state realizzate con intarsi di più di 30 faccette colorate in madreperla.

Al soffitto, un grande lampadario in acciaio fa da protagonista, e pende da una struttura ad oblò dove sono incastonati una serie di vetri colorati in stile rococò, evocando l’eredità russa del marchio.

L’intero ambiente del nuovo store Kusmi riflette un meticoloso lavoro tra artigianato e tecnologia, in cui le tradizionali tecniche vengono sviluppate per mezzo del design e della grafica digitale.



Nato a Città del Capo, il designer Christopher Jenner ha vissuto in varie parti del mondo – Parigi, Tel Aviv e Hong Kong-, prima di stabilirsi a Londra, dove nel 2010 ha aperto il suo laboratorio di design. I suoi viaggi, attraverso culture e tradizioni le più divergenti tra loro, hanno fortemente influenzato il suo design; infatti una serie di prestigiose boutique trasmettono gli accostamenti eccentrici ma ponderati del suo stile.

E’ specializzato nella progettazione di interior, product e conceptual design, creatore di originali concept per i principali brand di moda, bellezza e lifestyle di lusso, incentra la propria attività sull’innovazione mediante l’uso della più avanzata tecnologia per la rivisitazione di tradizionali tecniche artigianali.

Kusmi Tea

Il brand di tè creato a San Pietroburgo nel 1867 da Pavel Kousmichoff, è diventato famoso per essere la miscela favorita degli Zar. Dopo la rivoluzione del 1917, la famiglia Kousmichoff abbandona la Russia e si trasferisce a Parigi, dove inaugura il laboratorio e a tutt’oggi la sede centrale della Maison Kusmi. Da qui si è diffuso in tutto il mondo, da New York a Berlino.

Nel 2003, l’ultimo erede della famiglia Kousmichoff ha venduto il marchio alla famiglia Orebi. Nel 2014 il marchio prende nuova energia dalla sua pluripremiata campagna pubblicitaria denominata “La bellezza delle miscele”. Questo tè oggi è apprezzato da chi frequenta il mondo della moda, dell’arte e del design, poiché rappresenta un prodotto esclusivo e chic. Kusmi Tea offre una gran selezione di miscele e si avvale di una rete di distribuzione di oltre 50 punti vendita in tutto il mondo, in aggiunta al flagship store di Parigi.

by AN shopfitting magazine no.137

Photos courtesy Michael Franke