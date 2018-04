PIMKIE apre a Verona e rinnova gli store.

Il brand francese di abbigliamento fast fashion, Pimkie, rafforza la presenza sul mercato italiano continuando la strategia di espansione retail e il rinnovamento degli interni di tutti gli store.

Con l’apertura del nuovo store di oltre 170 metri quadrati, presso il centro commerciale di Verona Adigeo, in agenda per il 30 marzo, il brand mette in atto una strategia di restyling dei punti vendita strategici per il business del brand come gli store di Bergamo Orio al serio, Brescia Lonato, Savignano, Torino Beinasco, Brescia Roncadelle, Milano Novate Milanese, Bologna, Torino, Cagliari, Modena, Sassari e Roma Tuscolana.

I punti vendita rispecchieranno il nuovo concept inaugurato per la prima volta in Italia, a Milano nel settembre 2015 con il restyling del flagship store di via Torino, caratterizzato da pavimenti e soffitti in legno, arredamento in stile industriale e “ceiling lighting” la cosiddetta “Via Lattea”, che crea un percorso preferenziale per lo shopping.

L’immagine del punto di vendita rispecchia a sua volta il nuovo pubblico di riferimento: “donne giovani, libere di scegliere e di lasciarsi ispirare dalle tendenze, sempre connesse e attente al cambiamento”.

Attualmente in Italia il brand conta 85 punti vendita di cui 32 già con il nuovo concept. La strategia di restyling dei punti vendita del brand si attuerà entro il 2017.

