RLI AWARDS 2017: premiato lo Studio di architettura DESIGN INTERNATIONAL.

Lo studio di architettura Design International premiato nella prestigiosa categoria “Designer dell’Anno”.

Giunta alla sua dodicesima edizione, la cerimonia che si è tenuta presso l’Hotel Palazzo Versace a Dubai, alla presenza di 500 invitati, ha visto riuniti i top leaders dell’industria del retail e dell’intrattenimento internazionale; grande l’atmosfera di suspence tra gli ospiti prima che i nomi dei vincitori venissero svelati.

Dopo numerosi premi ricevuti per diversi progetti nel corso degli ultimi anni, il titolo di “Designer dell’Anno” rappresenta l’ennesimo riconoscimento per un’azienda che si è raccontata al mondo attraverso il design e la sua dedizione all’architettura d’avanguardia.

Ogni progetto ha una missione e una storia con i suoi protagonisti che insieme hanno permesso a Design International di aggiudicarsi questo prestigioso riconoscimento per la terza volta – il primo nel 2013, il secondo nel 2014.

Davide Padoa ha dichiarato: “ E’ un onore constatare che la giuria abbia riconosciuto il nostro brand per l’unicità di ogni progetto che ci siamo impegnati a realizzare. Questa sera ci siamo distinti per la costante capacità di stupire e superare i nostri stessi limiti. E’ stata una serata emozionante e, per questo, vorrei cogliere l’occasione per ringraziare i nostri clienti per la fiducia riposta nella nostra società, gli architetti e i designers per la passione che hanno messo in ogni realizzazione”.

Questo premio rappresenta un momento estremamente importante per Design International, poiché celebra la capacità di innovazione e il design thinking a testimonianza dell’impegno e della passione di ogni individuo che ne fa parte. Design International è stato inoltre sponsor ufficiale della categoria “Developers” durante la cerimonia dei RLI Awards di quest’anno.



Design International

Design International è un pluripremiato studio globale di architettura, con competenze specialistiche nei settori del retail e hotellerie. La società ha realizzato progetti per oltre 36 milioni di metri quadri in oltre 50 Paesi e 50 anni di storia. Il Mapic Award 2016 per IL CENTRO di Arese é l’ultimo traguardo aggiunto nell’albo di Design International. Negli ultimi anni Design International ha vinto il Mapic Award 2010 per Odysseum a Montpellier, l’International Property Award 2010 nella categoria “Best Retail Architecture Worldwide” e il GLOBAL RLI Award del 2011 nella categoria “Future Project Award” per Cleopatra Mall al Cairo. Più recentemente, al Morocco Mall è stato riconosciuto il Guinness World Record™ per “la più grande facciata indoor al mondo” grazie alle Galeries Lafayette, seguito poi dal MIPIM Award e MAPIC Award del 2012 nella categoria “Best Shopping Centre”. Design International ha ottenuto inoltre i GLOBAL RLI Award 2013 e 2014 per la categoria “Best Designer of the Year”. Nel 2015 Design International ha festeggiato il suo 50° anniversario: mezzo secolo di creazioni architettoniche di altissima gamma.

Davide Padoa

Davide Padoa è giunto alla notorietà durante il soggiorno in Indonesia quando, all’età di 25 anni, ha progettato il grattacielo più alto di Giacarta per Dharmala Bank e PSP Group. Nel 1998 si è trasferito a Londra per entrare a far parte di Design International, studio di architettura con uffici a Londra, Milano e Shanghai. Davide è stato nominato Amministratore Delegato nel 2002 e CEO nel 2006, senza perdere il proprio approccio innovativo e pragmatico nel realizzare progetti di grandi dimensioni per il settore retail in oltre 30 paesi. Sotto la guida di Davide, Design International è cresciuta fino ad acquisire fama globale. Sposato con una scultrice indonesiana e padre di due bambine, Davide nutre una totale devozione per la propria famiglia.