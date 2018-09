Una Piadineria a Lione.

ENGLISH TEXT



… il “sogno” della mamma dei fratelli Arthur e Matilde: portare un pezzetto di Italia nella città francese di Lione.

I fratelli Arthur e Matilde, sicuri del fatto che per presentare un prodotto tipico della gastronomia italiana sul mercato, bisognasse mostrarlo con un design giovane, fresco e colorato, incaricano gli architetti dello Studio Masquespacio.

Ed ecco che nasce così il progetto degli interni del locale PIADA, nel quale viene esaltata la tradizionale ricetta della tipica piadina romagnola, prodotto alimentare composto da sfoglia di farina di grano.

Il locale PIADA è collocato nel quartiere Confluence ed è delimitato da edifici residenziali, firmati dai più prestigiosi architetti contemporanei, che hanno trasformato l’intera zona, in un punto focale della movida, anche con l’inserimento di un centro commerciale, dove lo shopping è completato da un cinema multisala, parco divertimenti, negozi e ristoranti.

Pertanto, intento degli architetti è stato quello di progettare uno spazio, in grado di trasmettere l’origine italiana del prodotto in vendita, con le sue peculiarità, fatte di elementi tradizionali ed ingredienti naturali; un luogo che potesse sì richiamare le antiche ricette culinarie, ma proposte in chiave moderna.

Dal principio, gli architetti hanno prediletto dei rivestimenti con piastrelle realizzate artigianalmente, dal gusto retrò, e con l’inserimento di una serie di elementi, come bianche lampade a sospensione dai bracci dorati, ed archi con specchi che ricordano appunto i tradizionali luoghi di ritrovo italiani; per dare un ulteriore tocco di interni estremamente naturali, sono state inserite piante verdi, legni e terracotte. L’insegna al neon “Un po’ di Italia” rappresenta proprio la password desiderata dalla committenza.



E, come per altri progetti di Masquespacio, anche qui, il colore è il protagonista indiscutibile che dà vita ad un concept alquanto fresco ed innovativo, ma capace oltretutto di dimostrare in un’atmosfera allegra, quanto la cucina italiana sia sana e naturale.

Studio Masquespacio

Studio spagnolo di interior design, fondato nel 2010 da Ana Milena Hernández Palacios e Christophe Penasse. Progetti moderni ed innovativi, riconosciuti a livello internazionale, sono il frutto della notevole esperienza dei creativi che, fondendo le loro discipline in interior design e marketing, sono in grado di offrire un talentuoso servizio in fatto di design e lifestyle; lavori di particolare pregio sono stati eseguiti in Norvegia, Stati Uniti, Germania e Spagna. Attualmente sono impegnati come creativi e consulenti di immagine per interni in Norvegia, Stati Uniti, Portogallo, Germania, Francia e Spagna.

by AN shopfitting magazine no.146 ©