ETRO: nuovo concept per la boutique di via Monte Napoleone a Milano.

Continuano le iniziative legate ai 50 anni della Maison, festeggiati in grande stile a Milano.

Oltre al lancio di una speciale capsule collection e alla mostra di stanza al Mudec dedicata all’iconico Prisley, Etro ha appena riaperto i battenti della sua storica boutique nel Quadrilatero della moda.



La boutique, situata al civico 5 di Via Monte Napoleone si presenta come un’imponente Wunderkummer, una camera delle meraviglie, di 650 metri quadrati distribuiti su tre livelli.

La vetrina è stata ampliata per permettere ai passanti di ammirare, all’interno, il mondo Etro. Il piano terra è dedicato alla pelletteria, il primo piano ospita tutte le collezioni femminili, mentre all’ultimo piano si trova il reparto moda uomo.

Fondata nel 1968 dal creativo milanese Gimmo Etro, la Maison da sempre porta alta la bandiera del Made in Italy con una storia fatta di tradizione, colore e viaggi. Proprio questi elementi sono stati l’ispirazione guida per il concept degli interni: dai pavimenti in seminato veneziano alle scale di marmo rosso di Verona, fino alle pareti rivestite in tessuto Etro, esclusivamente creato per il punto vendita. Ogni piano è decorato con un diverso colore e lo spazio è impreziosito dal tocco liberty dei lampadari.

L’importanza delle radici e dei valori familiari, da sempre concetti chiave per il marchio italiano, è stata rappresentata da un originale allestimento che vede protagonista l’Albero della Vita: un messaggio che rimanda alla campagna social #chooseyourroots e che è diventato il simbolo di tutti gli eventi dedicati al cinquantesimo anniversario del brand che si terranno anche a Londra, Tokyo, Parigi, Madrid, Monaco e New York.