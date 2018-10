La 10^ edizione di SICAM ha radunato a Pordenone il gotha dell’industria del mobile internazionale

SICAM si conferma appuntamento di vertice mondiale.

Si è chiusa con un afflusso molto positivo di professionisti e buyers da tutto il mondo la 10^ edizione di SICAM, il Salone Internazionale dei Componenti, Accessori e Semilavorati per l’industria del mobile che per quattro giorni ha visto presenti a Pordenone i più accreditati players dell’arredamento internazionale: numeri ancora in crescita rispetto alla precedente edizione hanno premiato la qualità e la varietà delle proposte in esposizione. Sono state oltre 8000 le aziende intervenute al Salone a creare occasioni di business per gli 612 espositori che, occupando per intero il Quartiere Fieristico e il nuovo padiglione 10 con oltre 16.500 mq di stand allestiti, hanno portato in mostra a SICAM i prodotti di tecnologia e design oggi al più alto livello mondiale.

Altissimo anche quest’anno il tasso di internazionalità della manifestazione, il 37% dei visitatori esteri proveniente da 104 Paesi: un record assoluto per il Salone, che si rafforza ulteriormente nel suo posizionamento, quale appuntamento che genera ogni anno nuove relazioni di business di alto profilo e apre a nuovi e selezionati mercati. Tra i paesi esteri presenti in visita, dopo la Germania, che come sempre ha rappresentato il bacino d’utenza più rappresentato, nei giorni scorsi sono stati i buyers cinesi a crescere moltissimo e ad insediarsi al secondo posto in graduatoria, a conferma del crescente interesse che SICAM muove nei mercati asiatici. A seguire tra gli stranieri ecco poi la Spagna, l’Ucraina e la Russia, e poi via via la Slovenia, la Francia, la Croazia e la Gran Bretagna, oltre una forte presenza dal nord America.

Confermato dunque anche quest’anno il trend di crescita, graduale e costante, che ha segnato le tappe di sviluppo del Salone: una crescita che trae origine dal fatto che SICAM rappresenta il momento annuale di aggregazione di tutti i maggiori players internazionali della filiera dell’arredamento. E confermato ancora è anche il successo di un format molto ben rodato e consolidato, che si avvale di un ambiente sempre molto raffinato e particolare in ambito fieristico: un “unicum” da sempre molto apprezzato dagli operatori in fiera.

Novità positiva dell’edizione del “Decennale” di SICAM è stata rappresentata dalla sempre più efficace integrazione con il territorio, resa possibile quest’anno dalle convenzioni stipulate con ATAP per agevolare gli operatori presenti in città nei loro spostamenti e con Ambiente e Territorio, che ha assicurato sconti particolari nei negozi di Pordenone agli operatori presenti per il Salone. “Avevo già detto qualche giorno fa – ha rilevato su questo aspetto Carlo Giobbi, patron di SICAM – che ogni anno di più l’integrazione del Salone con la città si consolida e funziona: e i risultati li abbiamo visti anche in questi giorni. Per parte nostra, abbiamo investito tanto nella crescita della manifestazione qui a Pordenone e mi ha fatto piacere vedere come ormai sia riconosciuto da tutti il ruolo importante che SICAM svolge nel generare risorse e sviluppo per questo territorio”.

L’appuntamento con la prossima edizione di SICAM è per ottobre del prossimo anno: da martedì 15 a venerdì 18 l’attesa è per un Salone in ulteriore crescita, in grado di fungere ancora una volta da fattore trainante per lo sviluppo dell’industria della componentistica e del mobile nazionale, proiettandola da Pordenone verso i più interessanti mercati internazionali.