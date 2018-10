FRANCHISING: una fiera per i giovani.

Al Salone Franchising Milano, che apre i battenti il 25 ottobre a Fieramilanocity, grande attenzione ai giovani che vogliono aprire un’attività commerciale – 162 mila i giovani che si avvicinano al franchising ogni anno.

Un evento che guarda ai giovani che vogliono diventare neoimprenditori aprendo un negozio in affiliazione, dove avere colloqui diretti con le catene commerciali che consentono di aprire un’attività col loro marchio o seguire corsi gratuiti su come aprire un punto vendita in affiliazione.

Questo il profilo della 33° edizione di Salone Franchising Milano (SFM), la storica fiera del commercio in affiliazione divenuto evento smart proiettato al futuro del retail, che si terrà a Fieramilanocity da giovedì 25 a sabato 27 ottobre (Gate 5, Reception Teodorico),

Cresce il numero di quei giovani, tra i 25 e i 35 anni, che si avvicinano al mondo del franchising (consultando i siti web specializzati, le associazioni di settore, o visitando la fiera SFM): a fine 2017 sono divenuti 162mila, con un aumento dell’8% sull’anno precedente Il 53% di essi è spinto dall’opportunità di divenire imprenditore, il 49% dal desiderio di aumentare il proprio guadagno, il 25% dalle potenzialità della distribuzione moderna e il 6% dalla difficoltà di trovare un posto fisso di lavoro (dati Centro studi Salone Franchising Milano). Già oggi 12.711 giovani (tra i 25 e i 35 anni) gestiscono un punto vendita in franchising, rappresentando il 24,6% del totale dei 51.671 negozi in affiliazione italiani (dati Assofranchising 2017).

Cosa troverà un giovane al Salone Franchising Milano? Prima di tutto la possibilità di confrontare le proposte di affiliazione di oltre 200 catene commerciali, visitando gli stand e facendo colloqui immediati per verificare le condizioni per aprire un’attività commerciale (o visitando gli stand delle Associazioni di settore che, a loro volta, rappresentano anche altre catene). Poi la possibilità di frequentare i corsi gratuiti della Franchising School su come mettersi in proprio con l’affiliazione o come evitare contatti capestro e truffe. O gli incontri riservati con esperti per una consulenza personalizzata su tutti gli step dell’affiliazione (F For You), oppure le testimonianze dei franchisee (gli affiliati) che hanno già avuto successo (Percorsi di Vita).

Tra le novità di Salone Franchising Milano, “Re.start-smart up your business” un innovativo Talent Show pensato per tutti i giovani che presentano progetti innovativi di nuovi negozi. Un’iniziativa che ha avuto grande successo nella sua prima edizione del 2017, grazie al lavoro di Campus Fandango Club, organizzatore di SFM dalla passata edizione, che ha trasformato l’evento leader in Italia per il mondo del franchising e del retail, proponendo sempre più contenuti di intrattenimento e di formazione.

“La crisi economica e l’evoluzione tecnologica hanno portato ad una diminuzione dell’offerta di posti fissi di lavoro – fa notare Antonio Fossati, Presidente di Salone Franchising Milano – e ad una maggiore ricerca di attività in proprio, di start up e altre forme di autoimprenditorialità. Nel franchising, dove sono richiesti investimenti per l’avviamento e capacità di gestione, quando parliamo di giovani ci rivolgiamo per forza di cose ad una fascia tra 25 e 35 anni. A questi giovani raccomando di non limitare al web la propria ricerca di eventuali affiliazioni, ma di venire in fiera per toccare con mano le proposte, le problematiche e i percorsi che più si adattano alla propria personalità”.

CHI È CAMPUS FANDANGO CLUB

Campus Fandango Club conta sei diverse società che hanno nella capofila, Fandango Club, il proprio motore commerciale. Nel DNA del Campus ci sono progetti on demand per multinazionali e marchi di tutti i settori merceologici e anche diversi appuntamenti fieristici, da spettacolarizzare e far crescere per trasformandoli in veri e propri eventi. Dal 2014 Fandango Club segue l’intera organizzazione della Milan Games Week, il consumer show dedicato ai videogiochi e organizzato da Aesvi, l’Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani, che nel 2017 è stato visitato da circa 148mila persone. Dal 2017 Fandango Club segue anche l’organizzazione di Salone Franchising Milano e della fiera G! Come Giocare. Nel 2018 il Campus ha seguito il debutto in Italia di Man’s World, boutique event maschile che ha già conquistato il pubblico in Svizzera e Germania e di cui detiene i diritti per l’Italia per i prossimi sei anni.