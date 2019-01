Gioielleria BUCHERER, Westfield Mall Londra.

Il Gruppo elvetico Bucherer, specializzato nella distribuzione di gioielleria ed orologi pregiati, ha aperto una boutique presso l’area The Village, nel grande centro commerciale Westfield London della capitale britannica.

La gioielleria progettata dallo Studio di architettura Dobas AG, copre una posizione privilegiata ad angolo di circa 250 mq., ed è caratterizzata da importanti installazioni grafiche che si interfacciano nelle vetrine e danno origine ad un interessante gioco di vedo-non-vedo tra l’esterno e l’interno.



Layout

L’ingresso, collocato verso il centro, accoglie il visitatore e lo immerge direttamente nella shopping experience, con banchi espositivi di noti marchi di orologeria, a ridosso delle vetrine, a formare un percorso naturale, con tre zone più discoste, dedicate alle più esclusive griffe di preziosi, per contrattazioni riservate; la postazione centrale è definita da vetrine espositive ad isola sulle quali sovrasta un lampadario moderno.



Design

I criteri costruttivi del centro commerciale, che richiedevano un design dal carattere visivo modificabile, hanno impegnato gli architetti di Dobas AG nell’elaborazione di una boutique dal design ricercato e funzionale. Infatti, lo sviluppo del progetto è basato sul motivo a “numero otto” (anno di fondazione della Società Bucherer AG, 1888), la cui ripetizione grafica ora diventa sottilissime superfici, ora linee di percorsi aperti o chiusi all’interno; le superfici a griglia con guglie discontinue stanno anche a rappresentare le vette delle Alpi, tipiche del panorama montano di Lucerna, sede della Maison Bucherer.

Per generare poi un effetto visivo variabile, è stata predisposta una rotazione della struttura interna sull’asse orizzontale, per cui, anche rimanendo all’interno della boutique è possibile avere le stesse prospettive visualizzate esternamente. Questi pannelli decorativi presentano due configurazioni: da un lato superfici anticate bronzo, mentre dall’altro argento chiaro, tra di esse si inserisce una illuminazione composta da strisce LED, che valorizza ulteriormente il tema artistico.



Interior design

Per conferire un’atmosfera calda ed accogliente sono state scelte tinte chiare sia per le pareti di fondo che per soffitto e pavimenti; in contrasto il colore dei legni scuri di banchi e vetrine espositive, a connotare il pregio ed il rilievo dell’ambiente; la parete di fondo intonacata di un luminoso bianco sporco è interrotta dall’incisione del marchio; accanto è stata disposta una parete a doghe verticali in legno scurissimo.

Le vetrine sono arricchite da elementi grafici che si adattano agli allestimenti ed enfatizzano i preziosi in esposizione. Il soffitto intonacato in bianco puro, RAL 9010, è stato ribassato in alcuni punti per poter inserire l’illuminazione a spot e le griglie di aerazione; sul pavimento una chiara moquette, effetto cangiante, dona ulteriore charme. Ogni marchio viene identificato per mezzo di opportune finiture attinenti al logo stesso.

Le varie postazioni cassa e banchi vendita si distinguono grazie anche all’arredamento in legno scuro con piani in vetro blindato opaco con illuminazione a LED integrata, mentre le teche leggermente separate dalla base danno l’illusione di oscillare nello spazio.



Presenza del brand

Il marchio si inserisce discretamente e con uniformità tra gli altri nomi della gioielleria, ognuno dei quali si distingue comunque per il suo corredo visual.

Illuminazione

Il sistema di illuminazione è stato studiato valutando meticolosamente ogni sorgente luminosa. Particolare attenzione è stata rivolta all’illuminazione d’accento, mentre aree con luce soffusa appaiono più intime e riservate; la postazione centrale di vendita e l’area lounge sono ben distinte grazie a decorativi lampadari a bracci.

Materiali

Grande attenzione nella progettazione è stata rivolta a precisi criteri di sicurezza, come quella antincendio; pertanto sono stati introdotti materiali a norma di legge atti a garantire l’incolumità.

Materiali durevoli, di qualità e finiture innovative sono state introdotte per soluzioni dal raffinato aspetto visivo che potessero enfatizzare al meglio le collezioni di orologi e gioielli.

Direzione lavori

Il processo di interior design è stato avviato dopo aver acquisito e definito i requisiti funzionali del luogo: progettazione che ha coinvolto numerose categorie di professionisti che hanno permesso la realizzazione nei termini richiesti.

Project Bucherer UK, Multibrand boutique, Westfield London, UK

Customer Bucherer UK London – UK

Location Westfield Mall / Shepherd’s Bush / London / UK

Design Dobas AG / Patrick Buchecker / Lucerne / Switzerland

Detail planning Dobas AG / Lucerne / Switzerland

by AN shopfitting magazine no.148 ©