Progetto di interior design per la pasticceria CHEZ CLAIRE di Anversa.

Un luogo nel quale “volersi bene”!

In questo locale di Anversa, dal mood estremamente eclettico, la padrona di casa Chez Claire presenta l’offerta della pasticceria, che si compone di prelibatezze con ogni varietà di raffinati éclair, che possono essere consumati sul posto con un bicchiere di Champagne Claire, oppure su ordinazione, come soluzione d’asporto.

A firmare il progetto della pasticceria, gli architetti di Pinkeye – We Want More Studio; il layout integrale prende ispirazione dal logo del marchio che, tra le diagonali del motivo a rombo descrive la scritta rossa “Chez Claire”, in corsivo, quasi fosse stata tracciata dal rossetto della proprietaria.



Il locale si apre su 80 mq ed è caratterizzato da una grafica difforme, che unisce materiali di qualità, come marmo ed oggetti decor dai tocchi gold, e continua nell’illuminazione a LED dei rombi posti alle pareti rosa, nel gioco di contrapposizione di superfici lucide ed opache, fino al pavimento bianco e nero che allunga il cromatismo eterogeneo.

I grandi specchi a soffitto legano e ritrasmettono ogni dettaglio delle strutture minimali, restituendo un ambiente esteticamente allettante, estremamente “instagrammabile”, il frutto di un intenso studio della palette dei colori.

Pinkeye – We Want More Studio

E’ uno studio di design belga dove interior designer e grafici, dai molteplici talenti creativi, realizzano progetti che spaziano dal design di interni fino allo studio del packaging e a soluzioni di immagine per grandi brand quali Timberland, Komono, Coca-Cola, MAC Cosmetics, Duvel/Moortgat, Douwe Egberts, Eskimo.

by AN shopfitting magazine no.148 ©