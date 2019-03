Panificio Pasticceria BREADILY, Mumbai.

La Pasticceria Breadily di Mumbai non è solo un laboratorio di prodotti da forno, ma anche un originale locale nel quale fermarsi per una piacevole pausa all’insegna di un eclettico interior design.

Scaturita dalla sorprendente genialità delle interior designers Shilpa Agarwal e Komal Jain dello Studio SSK Associates, la pasticceria copre una superficie di 65 mq, ed è un luogo indiscutibilmente versatile, dinamico, disegnato per accogliere una clientela giovane e variegata che resta sempre “connessa” con il mondo esterno.

Infatti, come spiega l’architetto Shilpa: “Intento del cliente, che ci ha commissionato il progetto per questa catena di pasticcerie, è stato quello di offrire nuove interpretazioni del “desiderio”, anche attraverso forme, colori e simboli invitanti, che non si mescolassero tra di loro, ma che restando ben distinti, catturassero l’occhio, ancor prima della gola.”

L’architettura eccentrica della Pasticceria Breadily è definita da un ingresso con quadrotti in vetro e legno bianco finemente intagliato da caratteristici motivi ornamentali in rilievo.

Le pareti interne sono emblematiche, ispirate alle creazioni di Piero Fornasetti, come quella recante rossi listoni di diverse altezze con piatti appesi e raffiguranti volti femminili con varie espressioni; invece, la parete che ospita la mensola adibita alle consumazioni, in legno bianco con poltroncine in stile, è costituita dall’innovativo rivestimento vegetale, che riduce il rumore e lo stress.



La scura pavimentazione con bianchi motivi geometrici che si estende su sedute in granito dai sedili in pelle nera, accoglie il sistema di arredamento composto da vetrine a refrigerazione ventilata che assicurano un’ottimale esposizione dei prodotti.

A completare ed enfatizzare la customer experience di questo innovativo design è stata anche l’introduzione di complementi, quali specchi di diverse dimensioni per un insieme sì eccentrico, ma allo stesso tempo equilibrato.

Design SSK Associates (Shilpa Agarwal & Komal Jain)

Area 65 sqm

Photos courtesy © Photographix | Sebastian + Ira

SSK Associates

SSK Associates è un giovane studio di design. Fondato dalla coppia di architetti Shilpa Agarwal e Komal Jain presta particolare attenzione a materiali e dettagli che rendono gli spazi quali luoghi di design senza tempo. Grande impegno viene fornito per la definizione e creazione di ambienti accoglienti e piacevoli in relazione al contesto che li circonda. Il design innovativo di interni si affianca altresì ad una significativa esperienza nei settori residenziali, della ristorazione, hospitality e del retail.

