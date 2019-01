La pietra Piasentina suona con il sistema audio di millimetri4.

Nell’epoca in cui tutto diventa touch anche il sistema parete targato millimetri4 stupisce, arricchendosi di una funzione che lo rende ancor più tecnologico: il sistema audio.

SISTEMA AUDIO – Si tratta di un’innovativa applicazione che trasforma i ‘fogli’ di pietra Piasentina del sistema parete di millimetri4 in uno ‘strumento musicale’: un amplificatore stereo di alta qualità elabora il segnale emesso da una sorgente digitale (lettore mp3, iPod, cd player) e lo trasmette, amplificandolo, a trasduttori elettronici applicati sulla superficie in pietra. I trasduttori piezoelettrici sono membrane che convertono il segnale elettrico in vibrazioni che si propagano nella struttura atomica della pietra facendola risuonare. Il tutto senza alcuna traccia di altoparlanti tradizionali, tutta la tecnologia è infatti ‘invisibile’ perché celata dietro il sistema parete.



CONNESSIONE – Anche la connessione è semplice: il sistema audio di millimetri4 impiega la tecnologia bluetooth per il collegamento wireless con qualsiasi mp3 player o smartphone. Insomma, tutto a portata di touch. Pochi secondi affinché la parete possa comunicare con il sistema di archiviazione della musica e la musica avvolgerà la stanza.

TOUCH – Ma non finisce qui, perché millimetri4 ha pensato a tutto. Via gli interruttori meccanici. Al loro posto troviamo dei tasti (touch, appunto) disegnati sulla pietra (uno attiva l’impianto, seleziona il tipo di sorgente audio e/o pone il sistema in stand by; altri due regolano il volume),

basterà sfiorarli e l’innovativo sensore capacitivo si metterà in azione rendendo interattiva la superficie in pietra per poterne comandare le funzioni.

SISTEMA PARETE – Il sistema parete di millimetri4 è un rivestimento a parete che permette il montaggio a secco di pannelli in pietra naturale. Leggero e versatile può essere montato su qualsiasi tipo di parete, anche mobile. Da oggi il sistema è integrato con pensili con anta rivestita in sottili fogli di Piasentina, che arricchiscono e completano la proposta di arredo.