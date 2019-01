MSGM sceglie BUDRI per la boutique di Londra.

Budri, leader internazionale nella lavorazione del marmo e dell’intarsio artistico è partner di MSGM, brand italiano di moda che detta le tendenze più attuali.

La vocazione dell’azienda si afferma ancora come “alta sartoria della pietra” per esclusive collaborazioni nel settore della moda.



Il flagship store MSGM, situato al 278 di Brompton Cross, situato in uno dei più recenti cuori pulsanti dello shopping londinese, si estende su una superficie di oltre 185 mq., risulta apparentemente imperfetto, in quanto lo spazio che si sviluppa su due piani, caratterizzato da soffitti datati con travature segnate dal tempo rispecchia un mood ‘industrial’, in una sorta di contrasto con un design innovativo e fresco.

La boutique rappresenta una tappa decisiva per lo sviluppo dell’espansione retail e mostra un nuovo concept ideato dal Direttore Creativo di MSGM, Massimo Giorgetti con il supporto dello Studio milanese ML Architettura. Lo Studio ML Architettura ha affidato a Budri spa la creazione delle superfici e degli arredi; il pavimento della boutique è stato realizzato in marmo bianco, ricomposto con graniglia di cemento ed intarsiato con schegge di resina dai toni fluo.

Il sistema espositivo assembla cubi dello stesso materiale con strutture in ferro per sorreggere le collezioni, invece altri complementi sono retroilluminati e contrassegnati dalla riga giallo-fluo, tipica di MSGM; componenti d’arredo, quali divani di Osvaldo Borsani e le sedute Elettra dello Studio B.B.P.R. per Arflex, sono tributi al design italiano, mentre l’aggiunta di installazioni verdi, quali piante disidratate, progettate dal Plant Artist Satoshi Kawamoto, completano la shopping experience.

Contemporaneità ed innovazione rappresentano il fil-rouge del nuovo store nel quale i colori allegri delle collezioni sono in piena sintonia con i tratti distintivi del brand italiano.

by AN shopfitting magazine no.148 ©