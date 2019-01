EN Beauty concept store Parigi

EN nuovo marchio di prodotti per la cosmesi giapponese pone una sua “beauty destination” nel centro di Parigi, in un antico edificio del XVIII secolo.



Lo store offre un percorso di benessere per il cliente fatto di oltre 100 tipi di cosmetici per il make up e lo skin-care.



Concept

Il fonema EN, che in giapponese significa “bellezza”, qui incarna anche i valori relativi al “cerchio” ed alla “connessione”: tre punti ai quali si ispira il concept della boutique.

Cerchio

La maggior parte degli elementi strutturali del luogo sono stati preservati, mentre sono state create ulteriori aree dedicate alla bellezza, all’estetica ed al benessere. Ogni spazio interno, dalle bianche finiture che conferisce un senso di purezza, è organizzato seguendo forme circolari (il cerchio rappresenta l’infinito, la continuità), e si caratterizza per le varie attività che vi vengono prestate, quali la vendita di prodotti, trattamenti specifici, massaggi o consulenze private.



Connessione

Tutti gli spazi sono interconnessi tramite la continuità delle geometrie a cerchio che definiscono un originale percorso di entertainment per i visitatori, in cui ogni angolo vede protagonisti non solo i prodotti, ma anche zone relax, tipiche dell’ospitalità giapponese.

Bellezza

Le finiture in ottone lucido che sono state impiegate per gli arredi, le strutture e per l’illuminazione enfatizzano ancor più l’eleganza e la raffinatezza della boutique.



Distribuzione dei locali

Sono state ricavate quattro sale principali: due con soffitto a volte in pietra nel seminterrato e due sale rifinite con intonaco bianco al piano terra. Queste sale sono disposte in scala contigua, per cui i passaggi vengono stabiliti dalla “stanza1” con l’ingresso e la boutique, alla “stanza2” per consulenze e trattamenti, alla “stanza3” dedicata ai massaggi, fino alla “stanza4” per la vendita e la miscelazione di prodotti cosmetici EN.



Esposizione

Punto focale del brand è rappresentato dal visual merchandising. I prodotti sono organizzati e disposti con precisione, come nelle cantine sotterranee francesi: ogni singola confezione viene individuata tramite un’illuminazione speciale, mentre i contenitori in legno sono impilati e messi ben in vista, proprio per generare l’atmosfera della cantina.

Architects ARCHIEE (Yusuke Kinoshita & Daisuke Sekine)

Business Owner TOW (Brand en)

Branding Design Canaria

Photos courtesy David Foessel

ARCHIEE

Lo Studio di design ARCHIEE è stato fondato a Parigi nel 2011, a cura degli architetti Yusuke Kinoshita e Daisuke Sekine. I loro progetti spaziano dall’architettura al design di interni ed arredi, grafica e web design.

Yusuke Kinoshita / director

Nato a Tokyo, in Giappone, ha trascorso la sua infanzia a Los Angeles, negli Stati Uniti, prima di tornare in Giappone per studiare architettura. Dopo aver conseguito il Master in Architettura presso l’Università di Tokyo, ha lavorato presso gli uffici di architettura a Tokyo e Parigi, prima di co-fondare ARCHIEE.

Daisuke Sekine / director

Nato a Kanagawa, in Giappone. Ha lavorato come sviluppatore di software per semiconduttori a Tokyo, perfezionando le sue conoscenze e competenze nel campo dell’informatica. Si è trasferito a Parigi ed ha ricevuto il Master in Architettura presso l’Ecole Spéciale d’Architecture, prima di co-fondare ARCHIEE.

EN CONCEPT

Il brand EN unisce più di 100 essenze per cosmetici per la cura della pelle. I prodotti EN migliorano la pelle, studiandone sin dall’origine le caratteristiche peculiari. Vengono sviluppati trattamenti specifici di fascia alta, preparati artigianalmente, per ogni esigenza: un vero mix di essenze prodigiose per una pelle perfetta.

by AN shopfitting magazine no.148 ©