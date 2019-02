BROOKS BROTHERS: una boutique all’Icon Outlet at The O2 di Londra

Brooks Brothers apre il terzo store in Inghilterra all’interno dell’Icon Outlet at The O2, in Peninsula Square, East Greenwich.

“Dal 2006 Brooks Brothers sta crescendo nel Regno Unito. L’apertura all’Icon Outelt rappresenta una nuova shopping experience dove retail e divertimento convergono in un contesto unico. Siamo molto contenti di dare il benvenuto a nuovi clienti nello store, portando lo stile classico americano in una location dinamica”, dichiara Luca Gastaldi, CEO Emea del brand.



Il concept store

L’interior design unisce elementi vintage come poltrone in pelle naturale e sgabelli in ghisa, con lampade da tavolo in stile industriale presenti in punti focali del negozio. Il pavimento in rovere chiaro risalta i tappeti vintage grigi e blu navy.



Le porte scorrevoli ricordano le vecchie fabbriche degli anni ’40 e ’50 e accolgono gli ospiti all’entrata.

Le collezioni

La boutique Brooks Brothers di Londra, che si sviluppa su una superficie di 157 mq., propone le collezioni uomo e donna casual e formali dello storico marchio bicentenario. La collezione abiti include anche quelli Explorer, i capi antipiega per l’abbigliamento quotidiano del businessman.



Lo spazio accoglie anche la collezione uomo Red Fleece, una versione più giovane dei classici capi Brooks Brothers con camicie sportive in chambray, trench, giacche quattro tasche con toppe applicate e pantaloni con le pince.

www.brooksbrothers.com