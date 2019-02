Jo Malone London apre a Bologna la settima boutique in Italia.

Il brand londinese Jo Malone London , dopo Milano, Roma, Torino, Firenze e Verona ha inaugurato una boutique a Bologna in Via dell’Archiginnasio 2.

La boutique si inserisce all’interno della strategia di sviluppo ed espansione internazionale del brand, con uno spazio ampio e luminoso dedicato all’unicità della shopping experience Jo Malone London e ad un concetto di lifestyle di altissima qualità.

Le boutique Jo Malone London infatti, non riflettono solo l’eccellenza della cosmetica britannica, ma si fanno portavoce di una vera e propria arte di vivere e permetto di vivere un momento esclusivo grazie anche all’accoglienza esclusiva e al servizio impeccabile attento ai desideri del cliente.

Jo Malone London è rinomato per l’arte del Fragrance Combining™, che consente di personalizzare la propria fragranza combinando tra loro le diverse profumazioni della collezione, con un’esperienza di creatività olfattiva “su misura” in cui il cliente, seguito da stylist esperti, diventa protagonista assoluto.

A caratterizzare il negozio di Bologna, il Tasting Bar™, che offre anche un rituale rilassante per le mani e le braccia, permettendo di sperimentare e scegliere le creme e le lozioni più gradite.

Un servizio che può essere prenotato, in esclusiva, per festeggiare il proprio compleanno godendosi così un pomeriggio di coccole insieme agli amici più cari, vivendo l’esperienza degli esclusivi trattamenti, sorseggiando bollicine e tagliando la torta a loro dedicata.

Infine, gli Stylist Jo Malone London sono disponibili per accompagnare le loro clienti in una Wedding Consultation personalizzata attraverso la scelta delle fragranze e delle candele con cui decorare la location, le bomboniere più esclusive e soprattutto del profumo per la sposa.