Ottica TULLINO Napoli

Napoli tra futuro e passato: occhiali ultramoderni in un palazzo storico

Il progetto di PiùStore per Ottica Tullino a Napoli nasce dall’esigenza di rinnovare l’immagine dell’esistente punto vendita per creare un ambiente più moderno ed in linea con la clientela target del negozio, costituita da un pubblico alla ricerca di occhiali esclusivi dal look futuristico, oppure dal gusto vintage, appartenenti a collezioni limitate e stravaganti.

Ottica Tullino, fondata da Antonio Tullino nel 2002, è un punto di riferimento per gli appassionati di questa nicchia di mercato. Oltre al fondatore, l’attività si avvale dell’impulso innovativo dei figli Andrea e Daniele, costantemente alla ricerca di designers eclettici ed emergenti e di brand indipendenti del settore.



Il negozio si trova a Chiaia, il quartiere più “in” della città, dove si concentrano tantissimi wine bar, pizzerie e ristoranti. Nel quartiere, oltre ai negozi storici o indipendenti, si trovano anche negozi di noti brand della moda.



Ottica Tullino è localizzata in un palazzo d’epoca, dove Via Cavallerizza diventa molto stretta, a testimoniare le sue origini medievali, il passaggio davanti al negozio, infatti, è principalmente pedonale.





LAYOUT



Il negozio è molto piccolo: 20 metri quadri di area vendita al piano terra e altri 20 metri quadri di soppalco, utilizzato come magazzino. Prima dell’intervento di PiùStore, la scala che portava al soppalco era nascosta dietro ad un muro di cartongesso: lo spazio, così suddiviso, sembrava ancora più piccolo.



Tutte le pareti ed il soffitto rivestiti con pannelli in cartongesso, riducevano maggiormente l’ampiezza dell’area vendita e l’altezza del locale. Le personalizzazioni delle lenti colorate degli occhiali, uno dei servizi offerti dal punto vendita, non erano pubblicizzate in nessun modo prima del restyling, rimanendo un servizio su richiesta o su suggerimento dei titolari.



L’intervento di restyling ha riguardato in primo luogo l’esterno: il nuovo shopfront di Ottica Tullino, realizzato su disegno totalmente in ferro, è ispirato alle tradizionali cabine telefoniche inglesi.



E’ stata eliminata una parete divisoria in cartongesso per creare uno spazio più luminoso, aprendo poi un foro nella soletta del soppalco per mettere in comunicazione l’area vendita con lo spazio soprastante. Tutti i rivestimenti in cartongesso sono stati rimossi. Le pareti strutturali del palazzo si presentano ora con i muri originali, caratteristici delle costruzioni d’epoca a Napoli: strati di vecchi mattoni intercalati a strati di tufo, una pietra locale di origine vulcanica dal colore giallastro facilmente reperibile nella regione.



Anche il controsoffitto in cartongesso è stato eliminato. Sono stati resi di nuovo visibili i travetti in metallo con il loro disegno a scacchiera. Al centro dell’area vendita è stato posizionato un tavolo su disegno, progettato per presentare la vasta scelta di lenti colorate. Nella parete frontale ed in quelle laterali, i display espositivi sono stati realizzati tramite mensoline su disegno, che assumono la forma della lettera “T” di Tullino. Per valorizzare l’unicità degli occhiali presentati è stata prevista una mensola per ciascun prodotto in esposizione.



ILLUMINAZIONE



Nella parete alla sinistra dell’ingresso, l’introduzione di illuminazione a LED, nella parte inferiore di ciascuna mensolina, dà risalto agli occhiali posizionati sul display sottostante. La composizione di “T” con i fasci luminosi crea un effetto a parete in grado di suscitare attenzione.



Nella parete di destra si origina l’effetto contrario: il prodotto è illuminato da proiettori a soffitto e le mensoline a “T” sono fissate direttamente sulla superficie irregolare di mattoni e pietra sulla quale è stata passata solamente una mano di vernice bianca. In questo modo, futuro e passato si fondono per un ambiente di tendenza, che valorizza prodotti esclusivi e ricercati, pensato per un pubblico di nicchia.

Project Adriana Genro – PiùStore

Photos courtesy Andrés Otero



by