TONI&GUY Hairdressing, Milano.

Dopo i primi 20 anni di TONI&GUY in Italia, lo storico flagship Salon di via Vincenzo Monti, a Milano, si rinnova per diventare uno spazio completamente nuovo, che seguirà la filosofia del brand “Feel Good, Look Good, Do Good”.

Gli spazi si fondono in sinergia tra loro creando armonia ed equilibrio per accogliere il cliente e farlo sentire completamente a proprio agio. La filosofia TONI&GUY accompagna questo cambiamento in maniera ancora più forte: il brand è in continua evoluzione, proprio come i suoi clienti, ed il salone diventa una casa, un punto di riferimento in città.

L’home feeling, il wellness e la bellezza accessibile, saranno gli obiettivi più importanti da raggiungere per TONI&GUY nei prossimi anni, perché il cliente dovrà essere posto al centro dell’attenzione e coccolato a 360°.

Punto forte del nuovo spazio è il “Digital Concierge” ubicato all’interno del salone: una Guest Relations Support a disposizione per soddisfare le esigenze di tutti i clienti, dove trovare consigli e servizi dal delivery food ai servizi di mobility in città.

Nel salone, elementi materici (cemento a vista, ferro naturale, legno massello, ottone) si mescolano ad un design green, arricchito con piante vere e materiali forniti da aziende ecosostenibili che rispettano l’ambiente.

Al nuovo concept hanno contribuito Takara Belmont, Gruppo giapponese leader nell’arredo per i centri beauty & wellness, e Michieli Floricoltura, che ha progettato una parete del salone sulla quale sono state applicate le piante Tillandsia, in grado di assorbire e di trattenere le sostanze inquinanti presenti nell’atmosfera.

Armonia. Equilibrio. Benessere. Le tre parole fondamentali che racchiudono in loro tutta l’anima di questo cambiamento.

Architect Ama Architettura

Styling Supported Studio Salaris

Furnitures Takara Belmont

Green Design Michieli Floricoltura

Photos courtesy Carmelo Poidomani

