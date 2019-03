Bar Ristorante OASI, Shenzhen Cina

Il bar ristorante Oasi di Shenzhen è stato recentemente progettato dallo Studio Hejidesign.

Si tratta di un luogo dall’aria visivamente stimolante, moderno e lussuoso, in perfetta sintonia con l’offerta proposta.

Infatti, come recita l’antico detto “si mangia anche cogli occhi”, qui, gli architetti si sono ingegnati nello sviluppo di un ambiente che include diversi elementi grafici e cromatici che vanno dal giallo dorato delle dune dei deserti, alle oasi verdi ed alle tipiche dune dai colori cangianti.

Cinque sono gli elementi che caratterizzano il progetto: la facciata, la sala principale, il mezzanino, una sala VIP e la zona destinata ai servizi. La grande insegna luminosa all’ingresso introduce nell’oasi verde centrale definita da pareti dalle tinte tenui che armonicamente contrastano con scenografie naturali date dalla vegetazione da interni; si dipana uno spazio che sembra un viale alberato, decorato con pannelli verdi e secolari bonsai; schermi decorativi in policarbonato costeggiano la reception.

Un gioco di riflessi e di sensazioni inaspettate viene creato dal soffitto a specchio, a ricordare le curve irregolari delle dune: infatti, sono stati assemblati circa duemila elementi quadrati in acciaio inossidabile che, seguendo uno schema volutamente asimmetrico, producono uno straordinario effetto ad onde e che, nelle ore serali, riflettono la danza delle luci della vita notturna di Shenzhen.

L’arredamento si compone di divani color smeraldo, mentre le sedute del banco-consumazioni riprendono il colore della sabbia; la pavimentazione in terrazzo grigio chiaro, invece, rammenta quella delle dimore reali.

Una grande parete in vetro accoglie un’opera del fotografo originario di Singapore, Ernest Goh, dal titolo “Capre”, (ndr. uno dei più influenti e celebrati fotografi che lavora con associazioni in difesa degli animali, per mettere la sua arte a servizio della loro causa).

La sala VIP si apre con gigantesche vetrate a tutta altezza, dove è possibile rilassarsi in comodi salotti dalle finiture in pietra e godersi la vista sulla magnifica Baia di Shenzhen.

Anche i locali adibiti ai servizi sono connotati dall’impiego degli stessi materiali naturali e preziosi, quali pannelli color sabbia, lavabi in marmo, soffitti con finitura in pietra e grandi specchi bronzati.

L’insieme di questi materiali grezzi, ma circondati dalle luci calde e soffuse conferiscono allo spazio un effetto suggestivo insieme ad un tocco di eleganza.

Project Oasi Bistro

Architects Hejidesign

Location No.3223, Keyuan south road, One Shenzhen bay, Nanshan District, Shenzhen, China

Area 370 sqm

Photos courtesy Tony Chen

Costituito nel 2017 a Shenzhen, lo Studio creativo multidisciplinare si occupa di interior design fornendo novità stilistiche ed ambienti emozionali; senza confini predefiniti, arriva fin dove tutto è progetto.

