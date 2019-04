GUCCI DÉCOR: un temporary store a Milano.

In occasione del Salone del Mobile 2019, Gucci inaugura un temporary store in Via Santo Spirito 19 dedicato alle nuove collezioni di arredi per la casa della linea Gucci Décor.

Lo spazio si estende su due piani nel centro di Milano e rimarrà aperto fino al mese di giugno.

Elementi chiave del layout sono la carta da parati con le classiche disegnature Gucci, pezzi d’antiquariato restaurati, porte a pannelli decorate, il soffitto a cassettoni al primo livello e un camino in marmo.

In negozio le collezioni di porcellane, mobili e accessori d’arredo, tutti decorati con motivi e simboli tratti dal lessico visivo della maison, in modo da permettere ai clienti di “ vestire” i loro spazi domestici in maniera creativa.

In concomitanza con l’opening, Gucci lancia una app per i device Apple, pensata per far scoprire agli utenti luoghi evocativi e storici della città, in prossimità dei quali alcuni pezzi Gucci Décor saranno visibili su uno schermo sotto forma di gigantesca scultura virtuale.