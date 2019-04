Esperienza omnicanale e personal shopper tecnologici nel nuovo flagship store Yamamay

Accenture supporta Yamamay nelle soluzioni selezionate per semplificare l’acquisto e aumentare l’engagement nel nuovo flagship store di Milano.

Aperto in piazza Cordusio a Milano il nuovo negozio del brand di abbigliamento intimo che, con il supporto di Accenture, ha ridisegnato percorso ed esperienza d’acquisto in modo da fondere i vantaggi del digitale con quelli classici dell’esperienza in-store.

Accenture ha assistito Yamamay nella creazione di una customer experience sempre più vicina alle preferenze individuali, mettendo la tecnologia al servizio del cliente.

Le soluzioni selezionate per il flagship store del brand semplificano l’acquisto e aumentano l’engagement: i personal shopper dedicati e dotati di tecnologie di mobile payment per seguire il cliente dall’ingresso in negozio alla fase di pagamento eliminando la necessità di recarsi alle casse, mentre fuori dal punto vendita, per mantenere alta l’attenzione verso il clienti, Accenture ha concepito e sviluppato la fashion stylist virtuale ‘Anna’.

La mobile chatbot, accessibile tramite Google Assistant semplicemente chiedendo di parlare con ‘Anna Yamamay’, attraverso un modello di intelligenza artificiale analizza lo stile di una persona per suggerire capi e accessori in linea con i gusti individuali. L’accesso alla fashion stylist avviene tramite l’account Google senza dovere installare app sullo smartphone, serve solo la prima volta, per rispondere a una serie di domande per registrare le preferenze e individuare lo stile personale, sulla cui base ‘Anna’ inizierà a suggerire i capi.

Per procedere all’acquisto basterà poi scegliere se andare in negozio o continuare online. Nella prima fase di lancio della soluzione le proposte della fashion stylist virtuale mostreranno la nuova linea mare 2019.

“Stiamo assistendo oggi all’affermarsi del concetto di esperienza individualizzata, ottenuta stabilendo con i clienti relazioni uno-a-uno. In questo contesto, le impronte lasciate dall’identità tecnologica delle persone diventano una base viva di conoscenza per le imprese, che devono imparare a tenerne conto nel definire l’offerta di prodotti e servizi”, dichiara Alessandro Zanotti, Managing Director di Accenture, responsabile store innovation. “Il nuovo flagship store di Yamamay è un esempio di questa tendenza e conferma chiaramente l’impegno del brand verso la creazione di un’esperienza personalizzata per la propria clientela”.