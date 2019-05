Ada Mall, il nuovo centro commerciale nel cuore di Belgrado firmato Design International

Apre al pubblico Ada Mall, la nuova destinazione per lo shopping e il tempo libero di Belgrado, che sorge in una posizione strategica, tra l’affollato quartiere residenziale di Banovo Brdo e l’isola Ada Ciganlija, vivace quartiere sul fiume Sava. Progettato da Design International, Ada Mall si propone come nuovo centro nevralgico cittadino, non soltanto per gli abitanti della città, ma anche per le decine di migliaia di turisti che visitano l’isola durante l’anno.

Il progetto architettonico, commissionato da GTC, azienda operante nel campo dello sviluppo immobiliare, e curato da Lucio Guerra COO di Design International è stato espressamente pensato per accogliere un numero elevato di visitatori, presentandosi come naturale collegamento multilivello tra il quartiere residenziale alle spalle e l’area ricreativa di fronte. Ben collegato alla rete di trasporti pubblici, il centro offre anche un parcheggio multipiano, con capienza totale di circa 1.000 posti auto. Il tenant mix include un supermercato, brand di moda internazionali e locali, un cinema multisala e un’ampia selezione di ristoranti, bar e caffetterie, che sono parte integrante del panorama culturale di Belgrado. In totale si tratta di oltre 140 unità, dislocate su cinque piani, per una superficie lorda affittabile (GLA) complessiva di 34.000 mq.

Ada Mall sarà il primo centro commerciale in Serbia a ospitare alcune delle catene più rinomate a livello internazionale, tra cui The Body Shop, H&M, Piazza Italia, Kiehl’s, Lee Coope, Replay, Superdry e molti altri nomi. Saranno presenti anche marchi famosi come Starbucks, Ray-Ban, LC Waikiki, Reserved, Terranova, Cropp, House, Lindex, Calliope e Maxi Supermarket.

Il team di Design International, guidato dagli architetti Lucio Guerra e Paolo Bianchini, ha tratto ispirazione dall’ambiente naturale circostante e dalla storia del luogo per creare un edificio dalle forti connotazioni ”locali” e dal design innovativo. Il profilo dell’isola Ada Ciganlija si riflette nella forma degli ampi spazi interni, che, come un canyon, si aprono verso il tetto, permettendo alla luce naturale di illuminare tutti i livelli del mall. I negozi si dispongono lungo la sagoma irregolare del centro commerciale, mentre le ali sono collegate tra loro da due ponti per piano, che vanno a creare una sequenza di tre aree commerciali al pianterreno. L’edificio arretra a ciascun livello per lasciare spazio ad ampie terrazze verdi esterne, progettate per addolcire l’immagine dell’edificio dalla strada, ma anche per offrire spazi all’aperto ricchi di bar, caffè e ristoranti, da dove è possibile ammirare lo splendido panorama circostante. Le linee curve della facciata sembrano rispecchiare il corso del fiume Sava, mentre le fitte decorazioni verticali del rivestimento richiamano la verticalità ritmica del bosco che ricopre l’isola Ada Ciganlija. Nel design degli interni si è optato per uno stile neutro, con elementi di ghisa, legno di recupero e mattoni di ispirazione derivante dal precedente uso dell’area.

Al terzo piano si trovano i ristoranti dalle specialità gastronomiche più raffinate. Il fiore all’occhiello di questo spazio dedicato interamente al cibo e al divertimento è rappresentato da Merkada, un’esclusiva area ristorazione in cui sarà possibile gustare i migliori sapori dal mondo, con una scelta straordinaria di ristoranti e cucine e un’attenta selezione di vini e birre.

Lucio Guerra, responsabile del progetto e direttore operativo commenta: “A Belgrado stare seduti all’aperto a bere un caffè o un buon bicchiere di vino in compagnia è una parte importante della vita di tutti i giorni, così come in Serbia e nel resto dei Paesi balcanici. Non è solamente una consuetudine sociale, ma un modo di vivere che caratterizza il patrimonio culturale. È allo stesso tempo musica e poesia. Abbiamo progettato Ada Mall per offrire ai cittadini di Belgrado e ai visitatori stranieri un luogo d’incontro, come avviene nel centro storico. Ada Mall è un luogo per lo shopping e il relax… qui la fretta non esiste.”

IL CONCEPT

Il concept principale del progetto si ispira al patrimonio della città, con la storia al primo posto. Ada Ciganlija è un’isola fluviale trasformata in penisola, una piccola oasi a soli quattro chilometri dal centro vero e proprio di Belgrado. Questo concept si riflette nella forma del centro commerciale, che riproduce quella dell’isola, ma anche nella presenza del verde interno al piano terra e sulle terrazze ai piani superiori, fino al roof garden. Inoltre, il lucernario naturale del centro richiama le bellezze naturalistiche dell’isola, lasciando entrare i raggi del sole che illuminano gli interni di luce naturale.

L’edificio sfrutta la bellezza dei dintorni arretrando al secondo e terzo piano verso sud, per fare spazio a terrazze verdi e punti panoramici da cui è possibile ammirare il fiume e la celebre spiaggia. Il tetto ospita a sua volta una grande terrazza con giardino con affaccio sulla penisola, per sfruttare al massimo la vista incantevole della zona

1. Si usa l’edificio per collegare i visitatori al parco e cucire così il tessuto urbano del quartiere

2. Si sottrae la forma dell’isola Ada quale vuoto principale nel creare il collegamento

3. Si fa arretrare il volume per creare terrazze con vista sui dintorni (ponte e isola)

5. In geografia, la confluenza è il punto di incontro di due o più corsi d’acqua. Si riferisce al luogo in cui due fiumi si uniscono dando vita a un fiume con un nuovo nome.

L’obiettivo è collegare i fiumi con Ada Mall, attirando persone provenienti da punti diversi in un luogo unico di shopping, ristorazione e intrattenimento.

ARCHITETTURA

Il linguaggio architettonico dell’edificio si ispira ai suoi dintorni meravigliosi. Questa ispirazione si manifesta non soltanto nella forma e nello stile dell’edificio, ma anche nella scelta dei materiali, una combinazione di vetro e intonaco dipinto coperti da elementi verticali in alluminio con i colori della terra, pareti vegetali, terrazze verdi e giardini. Un passato caotico che si dispiega davanti agli occhi dei visitatori. Il complesso comprende un parcheggio con una capienza di oltre mille posti auto, con distribuzione uniforme del traffico in senso verticale e orizzontale tramite scale mobili che attraversano l’atrio centrale e ascensori tradizionali, posti alle estremità dell’edificio, che collegano il parcheggio sotterraneo al roof garden.

ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO

L’architettura del paesaggio è una componente essenziale di Ada Mall con le sue aree verdi, le terrazze e la ricca vegetazione. In linea con il linguaggio architettonico del complesso, la progettazione del paesaggio segue le line morbide e sinuose dell’edificio dal piano terra fino al tetto, sulle terrazze e nelle aree verdi che creano continuità funzionale e visiva con il parco e il fiume antistante.

Ogni piano è caratterizzato da una successione di spazi, con percorsi che conducono a una serie di zone relax con posti a sedere, delimitate da aree verdi concepite in armonia con l’ambiente circostante. Ogni elemento del paesaggio, compresi i dettagli delle aiuole rialzate, delle panchine e dei percorsi, fino alla scelta stessa della vegetazione, contribuisce a creare, in elevazione, un intreccio di linee raccolto attorno alle aree vegetali e ai muri di sostegno.

Questo ambiente consente ai visitatori di muoversi attraverso aree che variano per altezza e tipo di vegetazione. La combinazione di specie autoctone, erbe native, una selezione di piante perenni, qualche arbusto sempreverde e alcune specie endemiche di alberi caducifoglie creeranno un’atmosfera dolce ma sofisticata, in cui sarà piacevole fermarsi, sedersi, riposare o semplicemente camminare.

INTERNI

La nuova destinazione si estende su cinque piani di spazi commerciali e tre livelli interrati adibiti a parcheggio, collegati tra loro. La superficie lorda affittabile (GLA) complessiva di oltre 34.000 mq del centro commerciale ospiterà catene di brand internazionali su tre piani, con ai livelli superiori ristoranti e servizi aggiuntivi, come spazi polivalenti e un centro ricreativo per famiglie, i quali osserveranno anche orari di apertura diversi rispetto al resto del centro commerciale, per creare una nuova vita notturna

La sera, infatti, quest’oasi urbana ricca di vegetazione si trasformerà in un luogo popolato da bar e ristoranti. Il quarto piano di Ada Mall sarà il nuovo spazio per chi ha voglia di rilassarsi in una città sempre unica.

Il design dell’area destinata alla ristorazione ripropone i temi dell’architettura industriale delle aree circostanti: il mattone delle ciminiere, il cemento e le carpenterie in acciaio a vista.



www.designinternational.com