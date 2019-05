SILMO PARIS 2019, Il Programma Provvisorio ….

L’edizione 2019 di SILMO PARIS si preannuncia dinamica con una commercializzazione molto attiva (il 92% della superficie è già occupata e gli obiettivi sono raggiunti a 5 mesi dall’apertura del salone) e un programma di eventi collaterali sempre molto ricco.

SILMO NEXT

Lo spazio sulle prospettive future dell’ottica rimane il fulcro centrale del salone : conferenze tematiche sui mercati, corner di aziende innovative che anticipano i cambiamenti tecnologici, un luogo di scambio per capire ciò che trasformerà la filiera dell’ottica-occhialeria, dei prodotti e dei servizi alla distribuzione.

Per questa edizione, il concetto di anticipazione acquista tutto il suo valore con un’anteprima mondiale : l’HACKATHON SILMO !

Per 24 ore non stop, 5 squadre internazionali multidisciplinari di 5 persone sono invitate ad immaginare il retail di domani. Aperto agli operatori dei settori della visione, della distribuzione, del merchandising, del design, delle scienze umane, del marketing, della produzione, del mondo dell’ottica e non, questo evento collaborativo fornirà risposte stimolanti ai cambiamenti in atto.

Chi dice anticipazione, dice anche tendenze, lo spazio SILMO NEXT accoglie come sempre “La Selezione”, un panorama esclusivo di prodotti tendenza degli espositori, presentati anche sulla rivista digitale TRENDS by SILMO.

SILMO D’OR

Poiché il futuro non è nulla senza il presente (né il passato!), dal 1994, i SILMO D’OR premiano le migliori creazioni e innovazioni.

Questi premi, ormai molto attesi, e la cerimonia che si svolgerà in un luogo emblematico della capitale francese, festeggiano il loro 25 ° anniversario. Una data simbolica che sarà l’occasione per mettere in prospettiva le innovazioni tecnologiche e le creazioni stilistiche che hanno fatto avanzare il mondo dell’ottica-occhialeria.

SILMO ACADEMY

Sempre molto seguito da ottici e specialisti della visione, SILMO ACADEMY si terrà domenica 29 settembre 2019 sul tema della “rifrazione”. Il programma delle conferenze e dei relatori verrà comunicato in seguito.

Sin dall’inizio, “SILMO ACADEMY si è posto l’obiettivo di accompagnare gli operatori dell’ottica oftalmica nelle loro iniziative all’insegna dell’eccellenza, offrendo workshop e conferenze scientifiche durante i quali possono perfezionare le loro conoscenze e interagire con esperti di ogni settore. “

Un impegno formativo che va di pari passo con la ricerca.

Per il 4° anno consecutivo, il Comitato Scientifico di Silmo Academy assegnerà una borsa di € 10.000 a un progetto di ricerca in scienza della visione ottica: un concorso aperto a qualsiasi ricercatore o gruppo di ricerca che ne faccia richiesta e previa selezione dei dossier di candidatura.

SILMO M@TCH

Un vero strumento multi-task per partecipare al salone prima, durante e dopo, questa applicazione è uno strumento relazionale e informativo indispensabile per ottimizzare l’esperienza del SILMO.

Permette di fissare appuntamenti, scoprire innovazioni e novità, effettuare ricerche secondo criteri particolari, ricevere suggerimenti personalizzati, confrontarsi con gli operatori…: un vero network a portata di mano per essere sempre connessi e non farsi sfuggire opportunità di Business!

www.silmoparis.com