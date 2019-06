Per il 70° Anniversario CRC si regala un nuovo showroom.

Per CRC questo importante traguardo non è un punto d’arrivo, ma uno stimolo per una crescita esponenziale e l’inaugurazione del nuovo prestigioso showroom ne è la conferma.

Celebrare un traguardo è un modo per guardare alla strada fatta, gioire di ciò che è stato raggiunto e rinnovare l’intenzione di proseguire nel migliore dei modi. CRC ha una storia di inizi, di tentativi, di sfide, di passione che merita di essere raccontata.

Fondata nel 1949 inizia la propria attività come carrozzeria e carpenteria a Milano, dove produceva i primi prototipi per modelli delle nuove auto per ”Alfa-Romeo”, negli anni è poi passata alla produzione di componenti per computer di “IBM”, “Siemens” ed “Olivetti”.

Negli anni ’60, CRC ha iniziato la produzione di scaffalature metalliche, alla quale seguirono le prime proposte di arredi componibili per negozi, proposte semplici e funzionali, che hanno permesso di procedere alla loro industrializzazione su due stabilimenti siti a Caronno Pertusella, uno per le lavorazioni di metallo di oltre 6.000 mq. e l’altro di 2.500 mq., per le produzioni di legno.

Una lunghissima esperienza maturata nel tempo, insieme alla cura delle esigenze del Cliente e delle tendenze del mercato, permette alla CRC di sviluppare competenze operative e organizzative per proposte su misura ed allestimenti completi dei punti vendita di varie merceologie FOOD e NO FOOD.

Una storia ed una evoluzione che hanno condotto la CRC ad affrontare anche le soluzioni chiavi in mano ed i contract più completi e sofisticati per superfici commerciali di piccole, medie e grande distribuzione, in Italia, ma soprattutto in tutto il mondo.

Nel corso della giornata celebrativa dell’Anniversario, a cui hanno partecipato oltre 200 persone, Fabio Pedroni Ratti e Selma Bentayeb, compagni nella vita e rispettivamente CEO e Responsabile Commerciale e Marketing di CRC, hanno voluto rimarcare l’importanza della forza del Gruppo che, con serietà, onestà e amicizia, ha permesso di crescere sviluppando un’empatia con clienti e fornitori.

“Se oggi siamo quel che siamo, un’azienda solida che può immaginare un futuro, lo dobbiamo anche alle tante persone che hanno condiviso con noi, sudore e fatica. Il loro contributo è stato determinante, ed è grazie a questo straordinario mix se possiamo oggi festeggiare i nostri primi settanta anni” – conclude Fabio Pedroni Ratti.





Il nuovo showroom CRC

Si trova alle porte di Milano, in via Lodi 190 a Caronno Pertusella (Varese), il nuovo spazio di circa 600 mq. dedicato alle linee di arredo per negozi, progettate e prodotte da CRC.

In un ambiente spazioso ed elegante prendono forma soluzioni per l’allestimento modulare, o su misura, di qualsiasi spazio commerciale. Per ogni merceologia, che sia food o no food, CRC ha la soluzione.

