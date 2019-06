FENDI: un pop-up-store in Via Montenapoleone.

A Milano, al numero 3 di via Montenapoleone, Fendi apre un pop-up store per presentare, in anteprima mondiale la collezione uomo autunno-inverno 2019/2020 e la nuova Baguette for men disegnata da Silvia Venturini Fendi.

La Collezione autunno-inverno 2019/2020 è il frutto del dialogo tra la stilista romana e Karl Lagerfeld. Le borse Baguette e Peekaboo per uomo si mescolano ai tessuti e alla piccola pelletteria che danno forma all’universo maschile. È la prima volta che la Baguette debutta per l’uomo: dal mini al maxi, in prezioso cocco o visone e pelle selleria. Da indossare a tracolla, portato a mano o come borsa da cintura.

Un’area è dedicata alla nuova Baguette for Men: l’iconica borsa creata nel 1997 che per la prima volta viene presentata in versione maschile, in tre dimensioni, e molteplici materiali, dal cuoio romano al nylon, creato in collaborazione con il brand giapponese Porter.

Il pop-up-store Fendi di via Montenapoleone resterà aperto fino al 30 settembre.