Galleria Borromea Shopping Center in crescita.

Il centro commerciale Galleria Borromea, gestito da Sonae Sierra, nel 2018 ha rinnovato oltre 50 contratti di leasing con le insegne presenti all’interno della galleria commerciale e ha siglato 4 contratti con nuovi brand (Pandora, Beauty and Sun, Toasteria Italiana e Fazzini Home).

Nel 2019 lo shopping center ha già firmato altri 3 nuovi contratti: Il Barbiere aperto il 29 marzo, Nau! aperto l’11 aprile e Dan John aperto il 16 maggio, arricchendo così ulteriormente l’offerta commerciale già ampia del centro.

Nel corso di quest’anno inoltre sono stati rinnovati, 5 contratti di tenant presenti all’interno del centro commerciale.

Il tasso di occupancy dello shopping mall è rimasto elevatissimo e stabile intorno al 98%, un’importante conferma dell’interesse degli operatori commerciali, nazionali ed internazionali, verso la struttura. Galleria Borromea vanta, infatti, la presenza di rinomati e apprezzati brand appartenenti a diversi settori tra cui: Pandora, Tommy Hilfiger, Max&Co, Piquadro, Guess, Piazza Italia, C&A, MediaWorld, Calzedonia, FootLocker, Old Wild West, Burger King e Ipercoop.

Tra i punti di forza che hanno sicuramente contribuito al successo del centro commerciale emerge la molto apprezzata offerta della food court “La Gusteria”, che conta ben 10 insegne ed è stata ampliata e totalmente rinnovata nel corso del 2017. Nell’ultimo anno il traffico presso la Gusteria ha visto un incremento del 12% e un corrispondente aumento delle vendite dell’8%.

Franco Gardella, Amministratore Unico del Consorzio dei Proprietari Galleria Borromea, ha aggiunto: “Siamo estremamente soddisfatti delle ottime performance registrate dal centro commerciale Galleria Borromea, un risultato importante ottenuto grazie alla stretta collaborazione con Sonae Sierra. L’apprezzamento dei visitatori del centro commerciale dimostra la validità delle scelte operate fino ad oggi e continueremo a lavorare in questa direzione, fiduciosi che il trend positivo registrato nell’ultimo anno verrà confermato anche nel futuro”.José Maria Robles, General Manager per il Property Management di Sonae Sierra in Italia, ha dichiarato: “Sonae Sierra gestisce il centro commerciale Galleria Borromea dal 2016 e in questi anni si è impegnata al massimo per valorizzare le potenzialità di questo asset. La società si è infatti dedicata ad una gestione attenta alle esigenze del bacino di riferimento e in grado di soddisfare le necessità di un numero sempre maggiore di visitatori. Grazie all’introduzione di nuovi brand Galleria Borromea ha saputo affermarsi nello scenario commerciale locale e milanese, registrando di anno in anno performance estremamente positive”.

Situato a Peschiera Borromeo, nella zona sud-est di Milano, il centro commerciale Galleria Borromea è stato inaugurato nel novembre del 2011 e vanta una GLA (superficie lorda affittabile) pari a 27.700 mq. Con uno stile moderno, giovane e funzionale, il centro rappresenta un punto di riferimento per lo shopping milanese e per il tempo libero ed è dotato di un parcheggio con più di 1.500 posti auto.