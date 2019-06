Kokaistudio realizza il concept store per Assemble by Réel.

Collocata al terzo piano di uno dei più lussuosi centri commerciali di Shanghai, la boutique ospita noti marchi dell’abbigliamento maschile, oggetti ed accessori di design.

Lo Studio di architettura Kokaistudio ha realizzato il concept store per Assemble by Réel, traendo ispirazione dalla città in cui è situata la boutique.

L’identità del progetto è orientato su un percorso di interior design volto a guidare i visitatori attraverso originali mescolanze di geometrie ed elementi accostati a memorabili suggestioni. Infatti, gli interni presentano installazioni accattivanti basate su motivi architettonici che sono riscontrabili nella capitale economica e commerciale della Cina.

L’ambiente si sviluppa su un open space di oltre 1000 mq, che, con una vetrata a tutta altezza, da un lato, si affaccia sullo splendido Parco Jin’an; i prodotti in offerta sono suddivisi per aree tematiche e sfruttando appieno l’ingresso della luce naturale danno vita ad inusitate situazioni retail. Una serie di pannelli in gesso travertino ad archi bordati in rovere, si alterna a divisori specchiati ad angolo che custodiscono appenderie, busti e manichini, maestose colonne e scalinate che simulano il travertino, offrendo intriganti sfondi espositivi.

Il sistema di illuminazione, che si compone di faretti a binario, contribuisce a diffondere e puntare adeguatamente toni e riflessi, a creare un’atmosfera di raffinatezza nella successione labirintica dei corner. La shopping experience si avvia all’area più tranquilla ed accogliente, quella che si apre su Jin’an Park; anche qui l’ambiente boschivo viene replicato nell’architettura di interni, per mezzo di colonne sparse ovunque, quali fossero alberi, blocchi in cemento o box in acciaio, come tronchi sezionati, al cui centro si staglia una accogliente postazione lounge circolare attrezzata, nella quale sostare e visionare più attentamente le collezioni.

Un’altra area per l’abbigliamento streetwear è stata allestita in stile “skatepark” e ricorda un vero e proprio ambiente urbano: i camerini prova sono costituiti da una struttura modulare con un tetto incredibilmente inclinato, come appunto le superfici sulle quali si pratica lo skateboard; tutt’attorno gradinate in terrazzo grigio forniscono un’ideale soluzione espositiva. Supporti e tavolini sparsi nella boutique sono in acciaio inossidabile forato, verniciato a polvere. Complessivamente il progetto si riallaccia agli eclettici stili di vita delle nuove generazioni che, intrecciati alle atmosfere della metropoli, esaltano i prodotti del marchio Assemble by Réel.

Assemble by Réel

Location Shanghai, China

Area 1037 sqm

Client Réel

Interior Design Kokaistudios

Chief Designers Filippo Gabbiani, Andrea Destefanis

Project Manager Ian Yu, Chang Qing

Design Team Alex Jiang, Rebecca Huang, Samo Xu

Photos courtesy Dirk Weiblen

Il pluripremiato Studio di architettura ed interior design Kokaistudios è stato costituito nel 2000 a Venezia dagli architetti italiani Filippo Gabbiani e Andrea Destefanis. Dal 2002 ha sede a Shanghai e con un team di 60 professionisti del settore opera su scala globale fornendo progetti in Asia, Medio Oriente, Europa e Nord America. I loro progetti si sviluppano principalmente in ambito culturale, commerciale e retail, mentre ultimamente si sono anche sono adoperati nella riqualificazione di luoghi storici.

