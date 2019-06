Boutique AQUAZZURA New York.

Il famoso Studio di architettura Humbert & Poyet ha progettato una delle ultime sofisticate boutique Aquazzura nel cuore di SoHo.

Il brand Aquazzura, griffe italiana, rinomato nel settore delle calzature di lusso, ha aperto la sua seconda boutique nel quartiere più alla moda di New York ed occupa una superficie di 55 mq di un edificio del XIX secolo, sulla Prince Street.

Per la sontuosa realizzazione gli architetti monegaschi Emil Humbert e Christophe Poyet hanno tratto ispirazione dalla scenografia teatrale, nella quale, in un dialogo poetico, si fondono sorprendenti grafismi ed elementi di design, che uniti all’intensa palette cromatica del blu, verde, viola e rosa, mettono in risalto importanti colonne ed archi; strutture con finiture ottone lucido spiccano tra pareti a righe bianche e nere, a delineare l’inconfondibile e magico stile di Aquazzura; un complesso di elementi geometrici in ottone scende dal soffitto e presenta i modelli più esclusivi della collezione; il centro della boutique è invece, un omaggio allo stile Memphis nel quale le calzature si armonizzano con arredi-scultura conici e tavoli tondi in travertino sorretti da sfere in ottone dorato.

Tra le nicchie espositive sono stati installati, dal pavimento al soffitto, degli specchi che, replicando le particolari arcate, dilatano maggiormente lo spazio. Eleganti display con base in travertino, ripiani a specchio e finiture in ottone lucido si insinuano tra le alcove ed aggiungono attrattiva all’atmosfera già regale ed elegante.

Il pavimento in terrazzo bianco e nero è ricoperto da un tappetto dalla grafica astratta nelle sfumature del viola, sul quale poggiano pregiati divani in velluto rosa, corredati da lunghi cuscini cilindrici rivestiti delle iconiche e sofisticate righe bianche e nere del marchio; sul retro della boutique è stata introdotta anche una seduta in velluto rosa con base ondulata in ottone.

A fare da sfondo al lussuoso spettacolo di arredi e calzature, pareti verdi effetto plissè, con pieghe regolari ricreano in modo delicato le tende dei teatri in pesante velluto, sapientemente illuminati da un dispositivo a faretti orientabili. La realizzazione della boutique Aquazzura di Soho è una vera e propria rappresentazione poetica nella quale si compendiano armonicamente materiali dai riflessi e trame, a volte opache, ma che raffinatamente fanno emergere le calzature di gran classe.

Gli architetti Emil Humbert e Christophe Poyet, appassionati di design e moda, unendo le loro competenze hanno dato vita all’omonimo Studio di architettura. I loro progetti si concentrano sull’interior design per la creazione di spazi dal design inconfondibile, grazie all’impiego di materiali di ottima qualità, quali pietra, legno e bronzo. La firma degli architetti Humbert & Poyet è stata impressa anche su materiali, apparati luminosi ed oggetti di design per progetti del settore pubblico.

