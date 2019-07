GOLD/ITALY 2019 – International Business Workshop.

7° edizione per Gold/Italy l’appuntamento autunnale del settore orafo italiano gestito da Italian Exhibition Group.

Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) annuncia la 7° edizione di GOLD ITALY – International Business Workshop, in programma da sabato 26 a lunedì 28 ottobre 2019 presso il quartiere fieristico di Arezzo Fiere Congressi.

Si terrà dal 26 al 28 ottobre GOLD/ITALY, l’appuntamento autunnale in cui la migliore oreficeria Made in Italy incontra i buyers internazionali. Giunto alla 7° edizione, l’evento B2B organizzato da Italian Exhibition Group animerà nuovamente i padiglioni di Arezzo Fiere Congressi con l’esclusiva formula dell’international business workshop, premiata lo scorso anno dagli operatori professionali.

In mostra una selezione di brand e aziende da tutti i distretti orafi italiani – Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco, Milano: presenteranno la migliore espressione della produzione orafa nazionale, apprezzata per il design straordinario e la creatività innovativa, l’argenteria, i semilavorati, le pietre e la componentistica ai buyer provenienti dai principali mercati di sbocco del settore, dagli Stati Uniti al Medio Oriente, dall’Est europeo a Hong Kong e Asia.

L’esperienza di visita è arricchita da tre aree speciali: il dinamico Cash&Carry rivolto principalmente ai retailer italiani ed esteri che possono scegliere e acquistare sul pronto un’ampia varietà di prodotti; la sezione dedicata al Packaging, per mettere in contatto retailer e produttori con i professionisti di visual merchandising e packaging capaci di offrire prodotti e soluzioni personalizzate; il Tech, che ospita le tecnologie per la lavorazione più innovativa, con aziende tra le più importanti del settore a livello mondiale.

Un’accurata segmentazione del prodotto e una dettagliata profilazione degli operatori sono alla base del successo della manifestazione che offre un’opportunità di business unica grazie alla capacità di realizzare uno scambio efficace tra domanda e offerta. Buyers ed espositori, infatti, possono condividere virtualmente la propria agenda e organizzare incontri mirati grazie all’innovativa piattaforma digitale di Business Matching sviluppata da IEG proposta in esclusiva per la prima volta al settore orafo durante la passata edizione.

www.gold-italy.it