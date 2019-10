Il Cash&Carry di GOLD/ITALY, opportunità per il retail orafo.

L’area dedicata all’acquisto sul pronto completa l’offerta della manifestazione che promuove l’oreficeria Made in Italy, organizzata da Italian Exhibition Group con Arezzo Fiere e Congressi.

Appuntamento da sabato 26 a lunedì 28 ottobre 2019 nel polo fieristico aretino.

Un’occasione di acquisto diretto per scegliere fra un’ampia varietà di prodotti di oreficeria e argenteria con cui completare le vetrine in vista delle festività di fine anno. Dal 26 al 28 ottobre, nel quartiere fieristico di Arezzo Fiere e Congressi, GOLD/ITALY – International Business Workshop 2019 ripropone l’area Cash&Carry, destinazione particolarmente apprezzata dai compratori in visita alla manifestazione B2B targata Italian Exhibition Group.

L’intero Padiglione Petrarca è infatti dedicato alla vendita sul pronto e offre ai dettaglianti italiani e d’oltreconfine la possibilità di riassortire l’offerta al pubblico in tempo per rispondere alla domanda del consumatore finale con una scelta di prodotti caratterizzati dalla creatività e dalla qualità Made in Italy, ideali per le prossime occasioni d’acquisto legate al Natale.

L’area Cash&Carry completa la tre giorni autunnale dedicata al settore con circa 200 aziende orafe da tutti i distretti italiani – Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco, Milano, e le aree speciali dedicate al Packaging e al Tech che mettono in mostra una selezione della miglior produzione nazionale e soluzioni produttive innovative rivolte a circa 200 buyers esteri in arrivo da Stati Uniti, Medio Oriente, Sud Est Asiatico.

www.gold-italy.it