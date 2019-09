WallPepper® grafiche su misura personalizzabili stampate su supporti ecologici.

L’immagine è affascinante, la creatività è contagiosa, le superfici potenzialmente infinite. Con WallPepper® gli ingredienti ci sono tutti.

WallPepper® propone grafiche su misura e personalizzabili, stampate su supporti ecologici, esenti da PVC, con base in cellulosa e fibre tessili; certificata in classe B-s1, d0 per la resistenza al fuoco. WallPepper® è inodore, traspirante ed anallergica ed è stampata con inchiostri sicuri, ecocompatibili e resistenti ai raggi UV. WallPepper® è inoltre dotata di buona resistenza meccanica e alla pulizia con detergenti neutri.

Le superfici WallPepper® soddisfano tutti i severi criteri correlati alla salute umana e possono essere utilizzate per la decorazione di ospedali, scuole, negozi, ristoranti. Sono conformi allo standard Greenguard Children & Schools e si sono guadagnate, tra le molte, la prestigiosa certificazione R.I.Na., per l’utilizzo nella cantieristica navale.

Versioni

WallPepper® ha la soluzione giusta per portare le immagini ovunque la creatività del committente lo richieda. Alcuni dei sistemi disponibili offrono soluzioni per applicazione in bagno, cucina ed esterno, come WallPepper® H2O, o per rispondere ad un’esigenza di miglioramento acustico, come WallPepper® Acoustic. Quest’ultima, ha inoltre una funzione fonoisolante e parzialmente termoisolante, perfetta per gli ambienti più rumorosi.

Acquisto e applicazione

Tutti i progetti WallPepper® sono tailor-made, il soggetto viene ogni volta adattato alla parete in base alle richieste e necessità del cliente.

Gli uffici WallPepper® sono a disposizione per consulenze sui progetti, proposte creative e campioni di materiale. Per verificare velocemente l’effetto finale in fase di progettazione, WallPepper® fornisce un servizio di simulazione digitale, ambientando la grafica desiderata su fotografia/progetto del cliente. WallPepper® produce direttamente e su richiesta, consegnando in tutto il mondo.



La carta da parati è molto semplice da posare, e ogni lavoro viene consegnato in teli chiusi e numerati insieme al render ed alle istruzioni di posa. Per questo motivo, l’applicazione può essere effettuata da qualsiasi professionista specializzato.

