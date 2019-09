Vedere i cassetti con un’ottica diversa.

Icas è una azienda della quale è difficile fare presentazioni.

Perché è un’azienda conosciuta ed apprezzata ormai da anni in Italia ed all’estero, dove esporta i propri prodotti, ma soprattutto la propria idea, in quanto attività dedita alla produzione di cassetti e di complementi d’arredo per ottici, farmacie e gioiellerie. Un’idea in cui design e qualità sono gli ingredienti principali, abbinati all’importante ricerca sui materiali.

La cura dei dettagli deve essere assoluta per poter presentare ogni volta prodotti all’altezza del nome che portano, e perché ogni nuovo manufatto è un passo in avanti sulla strada della qualità.

Icas ha iniziato producendo cassetti in ferro dotati di un rullino; poi, ha constatato che i cuscinetti a sfera garantivano un servizio migliore, ed infine ha notato come l’alluminio fosse il materiale ideale per garantire robustezza e maneggevolezza, solidità e leggerezza.

E l’alluminio è stato un deciso salto di qualità, al cui riguardo sono illuminanti le parole di Umberto Cabini, amministratore delegato di Icas: “L’alluminio è più caro, si sa, ma noi vendiamo qualità, e non possiamo farne a meno”. Una qualità che si ottiene anche grazie all’ufficio tecnico di Icas che è costantemente impegnato per trovare e sperimentare nuove soluzioni e nuove idee; un ringraziamento è indirizzato ai suggerimenti degli ottici stessi, ai quali Icas presta attenzione, perché risultano preziose fonti per perfezionare lo sviluppo dei propri prodotti.

E sono gli ottici stessi a chiedere un continuo miglioramento, con Icas che, naturalmente, non delude mai, come in occasione della presentazione di “L4”, il nuovo cassetto più largo: cassetto innovativo che consente di avere meno guide ad appesantirlo e garantisce un maggior contenimento.

Con il nuovo programma Optica Taxis, per la prima volta, sono stati progettati cassetti in alluminio per couvettes, buste e lenti. L’alluminio è stato scelto per le sue doti di eleganza, leggerezza e riciclabilità. Anche le nuove couvettes in materiale plastico vellutato con impugnature ergonomiche, sono state studiate per soddisfare tutte le esigenze del negozio di ottica.

