SALVIPLAST: il segreto è nei dettagli.

Salviplast deve il suo nome alla famiglia Salvi che l’ha fondata 40 anni fa ed al materiale che da allora lavora con successo: la plastica.

Salviplast opera nel settore dello stampaggio di materie termoplastiche ad iniezione, lavorazione acrilico con taglio e piegatura a caldo, marcatura su tutti i tipi di materiali con Laser Yag Fibra, personalizzazione di tutti i manufatti con stampa in quadricromia digitale.

Con il passare degli anni, l’azienda di Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, si è specializzata anche nella progettazione e costruzione di stampi per la produzione di articoli tecnici in plastica, ed ha arricchito la sua gamma di proposte sviluppando una propria linea di prodotti per il settore della vetrinistica, spaziando tra varie proposte per il punto vendita: dalla realizzazione di segnaprezzi componibili per calzature, gioielli, abbigliamento, ecc., ai divisori segnataglia per gli stenders, agli espositori in acrilico trasparente o colorati porta occhiali e cellulari, porta orecchini, collane, bracciali e orologi, cubi in plexiglass trasparente e tavolini per arredamento, presentando i propri prodotti anche nell’ambito di Fiere nazionali ed internazionali.

Successivamente, grazie alla collaborazione di un esperto nella verniciatura, ha acquisito un nuovo capannone nel quale sono presenti impianti di alta tecnologia ed una cabina pressurizzata. L’obiettivo è di proporre alla clientela il prodotto finito e perfezionato, mediante l’utilizzo di finiture ad effetto: lucido/opaco, soft touch, nextel, cubicatura, ecc.

Tutti i prodotti, che si possono visionare all’indirizzo web www.salviplast.eu, sono rigorosamente Made in Italy, un valore aggiunto che, grazie ad un rapporto qualità/prezzo competitivo ed un mix di tecnologia e funzionalità, ha consentito all’azienda di varcare i confini nazionali conquistando il mercato internazionale.

L’attenzione alla qualità e ai dettagli, l’affidabilità e la puntualità nelle consegne, abbinata ad una costante evoluzione dei materiali e delle tecnologie, sono i punti di forza dell’azienda milanese.

Stare al passo con i tempi, e raccogliere le sfide che il mercato pone quotidianamente, sono gli obiettivi di Salviplast che coniugando tradizione ed innovazione, fatta di impegno e ricerca continua, sviluppa sempre nuovi e stimolanti progetti.

