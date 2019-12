Bis di aperture per il brand CAMPO MARZIO.

Campo Marzio, storico brand romano fondato nel 1933 e specializzato in accessori, articoli di design e preziose proposte stationery, punta alla customer experience con due nuove boutique situate alla stazione Termini di Roma e all’aeroporto di Fiumicino.

Lo store si trasforma in un luogo da vivere, in cui fare un’esperienza esclusiva del brand: lo shopping diventa emozionale e coinvolgente grazie a spazi moderni e di design, a un’accurata scelta di materiali, a un’illuminazione calda e accogliente. Le linee di prodotto si svelano una dopo l’altra, accompagnando i clienti in un viaggio alla scoperta dello stile italiano.

Gli elementi d’arredo dal design minimal sono strutture leggere che consentono una grande flessibilità nella definizione degli ambienti e delle vetrine. Le superfici in legno naturale si alternano ai dettagli in metallo per dare vita a una composizione creativa e accattivante. I colori caldi, scelti nelle tonalità più raffinate dell’arancio, del bronzo e del legno chiaro richiamano le sfumature del paesaggio italiano e dei più bei palazzi di Roma illuminati dal sole mediterraneo.

Con queste aperture, Campo Marzio consolida il proprio network di boutique che prevede un grande focus e un importante investimento nel Travel Retail.