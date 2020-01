Dan Brunn Architecture è stato incaricato di progettare la seconda location del marchio di abbigliamento RtA, acronimo di Road to Awe.

La nuovissima boutique RtA di Las Vegas si può definire “un’oasi da sogno”, in quanto posta proprio nella sfarzosa città dello stato del Nevada. Presenta un design minimal, lontano dagli eccessi ed incentrato sull’essenziale.

L’esiguo spazio di circa 46 mq accosta sobri materiali quali il vetro, il cemento, il pellame, la terracotta e l’acciaio annerito. L’inserimento di un’installazione composta da un grande specchio, con 49 rose rosse, della linea Infinity dell’artista Peter Gronquist, apporta maggiore profondità. Distante dai tradizionali display, qui, l’architetto Brunn adotta lastre in vetro per creare mistero ed intrigo, mentre l’arcata d’ingresso in acciaio estruso annerito, indirizza la prospettiva a distanza infinita; pareti mobili in vetro e acciaio scorrono all’interno della parete.

Ad ulteriore collegamento tra la parte anteriore e posteriore del negozio, sono state poste due travi galleggianti in acciaio annerito, che sorreggono le appenderìe: un sistema a binario scorrevole progettato su misura, che lo rende adatto ai cambiamenti delle collezioni o degli eventi stagionali.



Il sistema di illuminazione è completamente celato, crea zone semioscure, dando quasi la sensazione di trovarsi sperduti in un paese delle meraviglie; il sistema espositivo, sempre declinato attraverso realizzazioni su misura, consta di ripiani in vetro massiccio che, retroilluminati, sembrano fluttuare in una prospettica di linee 3D; mentre, come in una visione, in un angolo della parete, appare sul “palcoscenico espositivo” un albero, la pianta dell’ulivo, che simboleggia le origini del brand. Un bancone in Corian fuoriesce dagli scaffali ed è destinato alla gestione dei pagamenti.

Lo Studio Dan Brunn Architecture nasce a Los Angeles nel 2005 per opera dell’architetto Dan Brunn. I progetti spaziano dal settore commerciale a quello residenziale, riconosciuti visionari a livello mondiale. Infatti, l’architettto Dan Brunn, grazie alle influenze dell’architettura Bauhaus della sua nativa Tel Aviv, reinterpreta i princìpi modernisti in design minimalisti, per armonizzare luce e volume, utilizza una coreografia spaziale provocatoria per dar vita ad edifici dalle funzioni altamente sofisticate, ma funzionali.

