ZHUYEQING TEA SHOP, Chengdu, Cina.

Lo Studio X+Living ha realizzato il negozio Zhuyeqing specializzato nella vendita del famoso tè alle foglie verdi di bambù.

Situato a Chengdu, in Cina, lo store è stato pensato per trasformare la tradizionale vendita al dettaglio in un’esperienza sensoriale, forgiata da un design diversificato che permette ai fruitori anche un’interazione visiva.

Il negozio che raccoglie le mille sfaccettature aromatiche per coloro che amano il tè, presenta un design altrettanto caratteristico, fatto di elementi che ricordano le nuvole e le montagne, che richiamano la tecnica a mano libera dei tipici dipinti ad inchiostro cinese.

Qui, il sistema di arredo introdotto, dalla forma a “catena montuosa”, si prolunga nell’intero ambiente, per definire banchi cassa e talvolta per trasformarsi in “nuvole”: questi corpi sospesi, realizzati in tenero legno lucido, rappresentano ideali ripiani espositivi o custodiscono salottini per la consumazione e conversazione, dando l’impressione al fruitore di addentrarsi in un’atmosfera dal sapore fiabesco.

L’introduzione di ulteriori elementi in acciaio inossidabile aggiungono un’estetica ritmica e stilistica altamente innovativa: il design, il colore chiaro del legno ed il nero del metallo sono sempre evidenti riferimenti alle opere d’arte cinesi.



Questo etereo progetto, lontano dagli schemi tradizionali, dà forma ad una nuova esperienza nel consumo del tè, dove i fruitori possono trarre un pieno beneficio percettivo mobilitando completamente i cinque sensi.

Project Zhuyeqing GreenTea Flagship Store

Location Chengdu, China

Area 96 sqm

Design company X+LIVING

Chief designer Li Xiang

Project directors Ren Lijiao, Wu Feng

Photos courtesy Shao Feng

