Centro Estetico Beautysaur Organics Hong Kong.

Beautysaur Organics apre un flagship store nel nuovo centro commerciale K11 MUSEA a Hong Kong, con un progetto a cura dello Studio di interior design Bean Buro.

Dopo la sua presenza online, il marchio, dedicato alla cosmesi, è diventato così accessibile a tutti, grazie ad un concept forgiato attorno ad un business model in grado di integrare online e offline ed attrarre una fascia più ampia di followers.

Lo spazio, che copre una superficie di 42 mq, consente anche di organizzare eventi e workshop per la presentazione delle ultime novità per la cura e la bellezza del corpo.

Il progetto

Il progetto ha implicato un’iniziale immersione nella realtà del brand online, al fine di analizzare e testare le abitudini della clientela e per verificare altresì gli eventuali conflitti con marchi concorrenti sul territorio asiatico. Tale strategia ha reso possibile l’individuazione del cliente ideale, la segmentazione del mercato, il visual merchandising, e l’implementazione di nuove aree scoperte.

Lo sviluppo: corpi eclettici

Dopo aver delineato il punto di partenza ed il brief, l’intenzione è stata quella di attribuire una narrativa poetica all’intero progettom, che fosse in grado di rispondere all’etica naturale, cioè quella primitiva ed intrinseca del marchio: il dinosauro, una creatura preistorica di forte impatto visivo, come gli elementi di design che compongono questa boutique di cosmesi. Infatti, sono stati realizzati sinuosi arredi, curve morbide ed elementi espositivi, ispirati alla forma del corpo, che si amalgamano su una delicata tavolozza di colori e materiali.

Una shopping experience coerente

I prodotti più ricercati sono esposti a tutta parete su pannelli in metallo, che hanno la forma di “grandi pillole”; dirimpetto un display sinuoso nella tinta tortora invita il fruitore ad addentrarsi nel punto vendita, al cui centro campeggia un bancone ad isola della serie Bean, e che contiene un lavabo, un piano bar con sgabelli, dove poter testare i prodotti. Una zona più discosta presenta un altro banco, realizzato su misura, per consentire al personale di fornire dimostrazioni alla clientela o organizzare eventi; rivestimenti in legno alle pareti racchiudono nicchie che celano apparecchi per la ristorazione; un singolare foro praticato su una parete curva offre una piacevole vista sul salottino relax composto da sofa in pelle e tavolini con piano in terrazzo.

I materiali: colori tenui e trame morbide

A differenza dei molti negozi di prodotti per la cosmesi che presentano tonalità tenui, qui la tavolozza dei materiali è segnata da una raffinata combinazione di colori impalpabili quali il taupe, i beiges ed i verdi, con una combinazione di materiali quali pietre terrazzo, legno ed accenti metallici. Il risultato è uno spazio luminoso, rilassante e rinfrescante, che è poi la peculiarità del marchio.

Eclectic Bodies (Beautysaur Organics)

Location Hong Kong

Interior Designer Bean Buro

Project Team Lorène Faure, Kenny Kinugasa-Tsui, Pauline Paradis, Lelia Ku, Stephanie Ma, Jemima Lai

Area 42 sqm

Main Contractor R&C Engineering Co. Ltd

Photos courtesy Bean Buro

