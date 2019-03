Profumerie DOUGLAS Francoforte.

Il brand tedesco Douglas, gruppo leader nel settore della cosmesi, rinnova il suo flagship store di Francoforte.

Progettato dai designers dello Studio Sheridan&Co., lo store, che si sviluppa su cinque piani, è stato completamente ristrutturato presentando così un’immagine più fresca ed accattivante.

Il marchio Douglas, che possiede più di 2400 punti vendita in 19 paesi europei, avvia un programma di riconfigurazione dei propri negozi per garantire ai consumatori nuove soluzioni alle loro esigenze.

La strada innovativa e all’avanguardia scelta dal brand si identifica nel progetto “neo-luxe”, nel quale si fondono modelli tradizionali e materiali in contrasto, dagli schemi grezzi ed insieme raffinati, dai tratti opachi ed anche lucidi, così come i pop up colorati che catturano l’attenzione nella dinamica dei layout.

Douglas, riconoscibile nel suo iconico colore verde menta, si contestualizza qui, grazie a soluzioni che riportano sia alla quotidianità che al lusso, con tratti nitidi, ma che si distinguono per i loro accenti in oro lucido su lacche bianche e pietra, avorio e marmo su morbide tappezzerie rosa ed antracite.

La facciata esterna della profumeria è caratterizzata da ampie vetrine che permettono alla luce naturale di entrare in abbondanza e conferire energia e vitalità agli interni. Il percorso dinamico che pervade tutti e cinque i piani, nei quali si evidenzia elegantemente l’immagine del brand, è costellato da postazioni e spazi dedicati.

Ogni piano accoglie una parete completamente riservata a prodotti di nuova generazione con esclusività Douglas; è stato predisposto un apposito display, quasi a richiamare una “libreria”, nel quale sono “archiviati” i prodotti cosmetici, suddivisi per le categorie più in voga: dai prodotti con ingredienti naturali a quelli asiatici, accuratamente selezionati.



Anche le aree di lavoro in-store, come il corner beauty per trattamenti veloci, sono dotati di contenuti tecnologici e multimediali che sono in grado altresì di magnetizzare la clientela, ed allo stesso tempo, di agevolare il lavoro degli addetti alle vendite e del personale specializzato.



Di particolare interesse è l’ultimo piano della profumeria nel quale prende posto un lussuoso salone acconciature e un mondo dedicato alla cosmesi ed al beautycare (una scuola trucco con sessioni individuali, una beauty lounge per rilassarsi e godere al massimo del trattamento, una nail bar per mani e piedi perfettamente curati).

Il polo del beauty luxury Douglas così sviluppato e rinnovato, in collaborazione con gli specialisti del retail Sheridan&Co., rappresenta una destination di bellezza sempre più accogliente e contemporanea.

Lo Studio internazionale Sheridan&Co., con sedi a Londra, New York e Shanghai fornisce consulenze di design per soluzioni commerciali. Fondato nel 1983, ha lavorato con più di 150 rinomati marchi del lusso internazionale, tra i quali Estée Lauder, Elizabeth Arden, Clarins, Procter&Gamble, Urban Decay, Bacardi Martini, Aesop, Puig, L’Occitane e Superdry. Specialisti del settore retail, collaborano a stretto contatto con i loro clienti per sviluppare brand strategies di successo. L’offerta dei servizi comprende lo studio ed il layout per negozi monomarca, in franchising, sviluppo grafica ed immagine, insieme con le più avanzate tecnologie digitali interattive.

