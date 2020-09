Concept Store AND.G – Omogeneità nella diversità e simbiosi emotiva.

“Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso. ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto,, – John Donne

Lo Studio di Shanghai DAS Lab progetta il concept store AND.G a Shijiazhuang, nella provincia cinese di Hebei.

L’intero spazio è stato considerato come un contenitore elegante, in stile laboratorio: un luogo capace di racchiudere nuovi brand di abbigliamento e di incastonarli correttamente tra elementi che, via via, vengono individuati dai fruitori, riflessi e collegati al lifestyle dell’ambiente esterno.

Così per sfuggire a percorsi di visita imposti e per trasformare la rarefazione in un’esperienza di confronto più efficace con il prodotto, lo showroom presenta una disposizione di arredi su misura, dominati dai toni freddi dell’acciaio inossidabile e del cemento.

Sofisticate strutture piatte in acciaio disegnano geometriche griglie astratte, ma adatte all’esposizione delle collezioni; l’insieme dei materiali impiegati è visivamente accattivante, grazie all’accostamento di lineari forme in acciaio sabbiato, rivestimenti in terrazzo, vetri blu, polvere di diatomea, rocce vulcaniche e cementi con striature effetto legno.

Il sistema di arredamento si adegua ai cromatismi del grigio, ma viene spezzato da energici pannelli blu trasparente che, così, enfatizzano aree chiave. Tutti gli elementi di design non perseguono unicamente la ricerca della percezione visiva, ma rappresentano un link con il brand, in grado di comunicare le corrette peculiarità di AND.G., e mettere ulteriormente in connessione i vari marchi con l’arte, in un contesto emotivo diverso, ma omogeneo.

AND.G Concept store

Location The Mixc, Shijiazhuang

Interior & Installation design DAS Lab

Principal designer Li Jingze

Designer Ivy Wu

Area 180 sqm

Photos courtesy Shao Feng

by