Gioielleria HSJ Lucknow, India.

Progettata dallo Studio di Architettura Ravish Mehra Deepack Kalra, la Gioielleria del marchio HSJ si trova nella capitale del più popoloso stato indiano, Lucknow.

La collaborazione con un team di designers ha dato origine ad un luogo, fulcro dell’opulenza per una shopping experience davvero stimolante ed in grado di accogliere una vasta selezione di clientela.

Il design della boutique è una fusione equilibrata di tradizione e contemporaneità, carica di lusso ed atmosfera che interpreta perfettamente il concept di “dove l’arte incontra il lusso”.

La facciata strutturale, di gran pregio, è stata realizzata in solida pietra arenaria con elementi geometrici in acciaio dorato. L’ingresso è definito da una porta vetrata alta tre metri che lascia intravvedere l’eccentrico interno.

Lo spazio è distribuito su due livelli e copre un’area di oltre 1000 mq.: il piano terra è dedicato alle collezioni di gioielli in oro, mentre il piano superiore è riservato alle collezioni di diamanti ed argenti.

Intarsi marmorei artistici sul pavimento della reception, ispirati alla tradizionale tecnica Meenakari, conducono all’ascensore ellittico in vetro rosso che raccoglie anche la scala a chiocciola; i soffitti replicano lo squisito design di questi tipici decori indiani, che riflettono, oltretutto, lo stile eclettico del marchio.

L’ascensore che si apre ad ogni piano, scopre un’installazione illuminata a soffitto dal forte impatto visivo. Ogni componente di questa boutique è stato minuziosamente studiato, come per la creazione dei monili.

Gli allestimenti espositivi sono stati progettati per ospitare e celebrare adeguatamente l’universo della produzione artigianale dei preziosi. L’uso sapiente della tavolozza colori si integra perfettamente tra questi elementi ed enfatizza maggiormente l’offerta merceologica; alcune aree si rendono più visibili o più celate, mediante l’introduzione di tonalità più neutre come l’antracite o il color caffè.



Nello spazio dedicato alle collezioni in oro si impone il rosso, mentre le soffittature con dipinti a mano aggiungono quel tocco di teatralità ad un luogo dalla sembianza apparentemente quieta e raccolta; le pareti sono adornate da quadri dal sapore antico, ad ostentare il senso del lusso.

L’area dedicata all’esposizione delle creazioni in perle si distingue per la semplice combinazione delle tonalità oro e bianco; al contrario, è stato usato il blu per la sezione dei diamanti. I banchi cassa ed altri display ad arco si differenziano per le loro composizioni a lavorazione origami. Arredi minimalisti dalle tonalità violacee si riscontrano nel reparto delle collezioni di argenteria che aumentano l’intera retail experience.



Harsahaimal Shiamlal Jewellers

Furniture Punam Kalra, I’m the Centre for Applied Arts

Team Deepak Kalra, Shifaa Kalra, Aarushi Kalra, Karishma Ahuja, Preeti Negi, Devansh Das, Pranay Sharma and Soni Rawat

Photos courtesy Ankush Maria



RAVISH MEHRA DEEPAK KALRA è uno Studio di design con sede a Lajpat Nagar, Nuova Delhi, in India. Lo Studio è costituito da un giovane e dinamico team di creativi, particolarmente interessati alla ricerca delle più innovative tendenze in grado di incontrare e soddisfare le richieste della clientela. Fondato nel 1979 dagli architetti Ravish Mehra e Deepak Kalra è leader nel settore del Design, prende spunti e risorse dalle culture e dalla natura per dar vita ad ambienti e strutture idonee sia in ambito commerciale, industriale, dell’ospitalità che residenziale.

by AN shopfitting magazine no.146 ©