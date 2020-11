ESSENZIALED presenta Vairus e Patatrack.

“Se volete creare cose nuove dovete lasciar perdere ciò a cui siete abituati” – Ad Huijser

VAIRUS

VAIRUS è un depuratore d’aria smart che, mediante la combinazione di Biossido di Titanio e Led UV-A, riduce le sostanze volatili nocive nell’aria (batteri, virus, allergeni, smog, etc.) e nel contempo gli odori, per aumentare il benessere nei luoghi in cui soggiorniamo.

Tramite il dispositivo “intelligente”, nelle versioni dotate di sensori, è possibile monitorare la qualità dell’aria anche da remoto con connettività 4.0 attraverso l’APP CASAMBI.

www.vairusair.it

SISTEMA A BINARIO PATATRACK

L’illuminazione a binario è la scelta più indicata e funzionale per ambienti che necessitano di punti luce differenziati e di ampia flessibilità. Questo versatile sistema vanta una gamma di apparecchi di design in continua evoluzione, che lo rendono mutevole e adattabile ad ambienti soggetti a continui cambiamenti, come aree commerciali.

PATATRACK di ESSENZIALED integra elementi a luce diffusa e spot orientabili, per creare varie soluzioni illuminotecniche. L’ultima novità è VAIRUS, il purificatore d’aria compatibile con i binari tri-fase standard.

Gestendo al proprio interno ogni aspetto del progetto, dal design, alla progettazione elettronica, meccanica e illuminotecnica, è in grado di produrre con flessibilità e celerità sistemi custom made anche su completa specifica del cliente. Aumentando il Benessere percepito, si accresce anche la customer experience, fattore determinante per sviluppare il business e differenziarsi dai competitor.

No related posts.

by