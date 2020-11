Per la boutique Daniele Dentici lo Studio olandese JEROEN VAN ZWETSELAAR ha progettato uno spazio multifunzionale, accogliente e lussuoso, mediante il sapiente accostamento di interni minimali e raffinati.

La boutique di moda di fascia alta, realizzata per Daniele Dentici, è situata nella parte più centrale di Amsterdam, e si estende su un loft dalle pareti in cemento scuro, dal carattere prettamente industriale.

Grandi vetrine danno ampia visibilità degli interni, dove tutti gli elementi, eseguiti artigianalmente e su misura, sono stati resi funzionali e modificabili a seconda delle collezioni o degli eventi instore.

La shopping experience si sviluppa attraverso un percorso giocoso e dinamico in uno scenario fatto di stimoli e sensazioni: forme, colori ed illuminazione. Strutture lineari espositive in acciaio si alternano a vecchi specchi fumè che, addossandosi a pareti grezze, incrementano, in modo quasi surreale, la profondità dell’ambiente.

Jeroen Van Zwetselaar

La modularità degli arredi permette una configurazione espositiva variabile a seconda delle collezioni di abbigliamento, calzature ed accessori. L’atmosfera è resa più sofisticata e piacevole mediante l’utilizzo di un adeguato sistema di illuminazione che, giocando su una distribuzione a “strati”, è in grado di valorizzare spazi e prodotti.



L’esperienza spaziale viene enfatizzata dalla pavimentazione fatta di una combinazione di materiali naturali: il caldo legno ed il neutro cemento. La successione di ogni ambiente è caratterizzata da caldi e morbidi tappeti ad aggiungere intimità ed effetto immersivo del customer journey.



Il grande bancone, realizzato su misura, in ottone, è posizionato al centro del negozio e funge da vero e proprio polo attrattivo ed assolve, nel suo insieme, varie funzioni: un ampio display in vetro per l’esposizione, oltre al piano di lavoro e postazione bar per la clientela.

I camerini sono posti in un esiguo spazio sul retro e si compongono di un semplice telaio in acciaio coperto da pesanti tendoni.



In questa boutique, il connubio di forme tondeggianti e linee pulite, il contrasto di colori caldi e materiali grezzi si fondono ed arricchiscono le suggestioni del design dal fascino discreto e senza tempo.

www.studiojvz.com

by