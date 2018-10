Boutique 51EAST, Doha Qatar.

La Boutique di calzature e borse 51East si trova al primo piano del prestigioso Centro Commerciale Lagoona Mall di Doha.

Il negozio occupa un’area di circa 1000 mq., ed ha una visibilità privilegiata in quanto si affaccia all’ingresso principale accanto alla lunga sequenza di altri elegantissimi punti vendita.

Colonne strutturali dividono l’intero spazio, integrate ed occultate nella costruzione architettonica, presentando tre ingressi che introducono alla zona espositiva centrale. Il bancone-accoglienza ed il magazzino trovano posto verso la parte più in fondo, consentendo una maggior comodità di fruizione per le attività di vendita: spazi aperti e riservati, suddivisi per categoria di prodotto, invitano ed accolgono la clientela.



Lo Studio di architettura Dobas AG, incaricato di progettare il layout degli interni, ha pensato ad un percorso centrale, lungo più di 20 metri, realizzato con materiali duttili e flessibili, dal carattere decorativo, ed in grado di intensificare la shopping experience. Il “percorso-passerella” viene utilizzato anche in occasioni speciali, quali eventi e sfilate di moda, con installazioni adattabili e che non condizionano le ordinarie operazioni di vendita di negozio.

L’ampia vetrina si presta all’installazione di ulteriori inusitati pannelli che ne trasformano l’aspetto, alla sequenza del cambio delle stagioni, lasciando però integro l’ordine espositivo. Ulteriori elementi intermedi, in stile arabo, separano ed immettono nella zona centrale della boutique; qui, tra le varie strutture, i colori, le forme geometriche, si manifestano sì i richiami decorativi dell’arte islamica, ma che abbracciano anche lo stile occidentale. Si viene a creare un’atmosfera unica, gradevole e stimolante, dove il fattore sensoriale viene aumentato dall’effetto visivo della presentazione di calzature, borse ed accessori disposti sia verticalmente che orizzontalmente su più livelli; l’arredamento modulare può essere facilmente riorganizzato a seconda dell’impostazione che si desidera.



Ad interrompere la monotonìa espositiva e ad accrescere la visibilità, è stato allestito un punto focale ben distinguibile da ciascuna delle entrate e collocato dietro il bancone della reception; infatti, gli architetti di Dobas hanno scelto di collaborare con Claudia Caviezel, la designer tessile svizzera, che ha creato appositamente una grande opera d’arte a tutta parete, ispirata a soggetti della natura, giocosi e colorati. Sono stati selezionati inoltre, vari frammenti di questa composizione artistica e posizionati dietro una griglia metallica, che, retroilluminati a luce LED, compaiono e svaniscono, come se fossero foglie in movimento filtrate dai raggi solari, diffondendo in tutta la boutique giochi di ombre, luci e riflessi, che conferiscono un senso di calma e tranquillità.

Il sistema di illuminazione comprende un lampadario taglio laser, in cromo lucido ed in bronzo opaco, alto tre metri, che dal soffitto si proietta su un divano rotondo. Sul soffitto, al centro della boutique è stata posta una serie di lampade a sfera di Tom Dixon, molto scenografiche, grazie alla loro superficie altamente riflettente.

La pavimentazione varia a seconda delle pareti modulari che si percorrono, o a seconda dei corner espositivi: dal lastricato in pietra, alla morbida moquette o al parquet per l’area destinata alle contrattazioni.

Il sistema espositivo composto da display di tre misure diverse hanno leggere rifiniture; un grande display a parete è dotato di ripiani mobili orizzontali illuminati a LED, per l’appoggio dei prodotti; i pannelli all’interno possono essere rapidamente rivestiti con qualsiasi tessuto. Questa realizzazione impiega colori tenui che danno maggior risalto all’offerta merceologica, mentre il rosso pallido caratterizza invece l’esposizione dei prodotti più esclusivi. Le pareti alle quali sono addossate le strutture espositive sono ricoperte da lussuosa carta da parati, leggermente lucida, che riflette discretamente i contorni della boutique.

Il sistema di arredo è completato da tavoli espositivi di diverse altezze, con base ovale, finitura lacca, ed inserti in legno scuro, che possono essere disposti liberamente; mentre a definire il perimetro dello spazio sono stati collocati altri tavoli rettangolari.

Questa boutique, posta sulla parte anteriore del centro commerciale, ha un aspetto imponente, grazie anche alla maestosa facciata realizzata con lastre in pietra di travertino levigato, disposte verticalmente, ma in senso irregolare; ogni facciata presenta un’accattivante vetrina, mentre gli ampi ingressi sono dotati di imponenti portoni.

La scelta complessiva dei materiali è stata fondamentale per la creazione di questa boutique dall’atmosfera elegante, di classe ed accogliente; infatti, anche il design degli interni fornisce il palcoscenico ideale per la presentazione delle collezioni di pelletteria, che si distinguono perfettamente sui fondi caldi e tenui, ma particolarmente sottolineati dalla grande opera d’arte che racchiude tutta la tavolozza dei colori.

Customer Darwish Holding Qatar – Doha

Project 51 East / Shoes and Bags

Location Lagoona Mall / Doha / Qatar

Area 1000 sqm

Design Dobas AG / Patrick Buchecker / Lucerne / Switzerland

Realisation Dobas AG / Lucerne / Switzerland

Photos courtesy Dow / Doha / Qatar

by AN shopfitting magazine no.147 ©