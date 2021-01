Design International firma l’ampliamento e la riqualificazione del centro commerciale I GIGLI

Si inaugura oggi l’ampliamento del Centro Commerciale ‘I Gigli’, storico mall strategicamente collocato a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, a circa metà strada tra il Capoluogo e Prato.

Con questa estensione e riqualificazione Eurocommercial, sviluppatore e società di gestione di molti progetti commerciali di successo in Italia e all’estero, vuole dare all’intero settore un grande segnale di fiducia e di ripresa.

Il progetto, realizzato da Design International, è un’estensione del centro commerciale esistente che, oltre a fornire nuovi servizi, collega al piano primo le due piazze esistenti, Corte Tonda e Corte Lunga, migliorando la circolazione interna e fornendo nuove modalità di visita e nuovi contenuti.

Il Cammin de’ Gigli, così chiamato in onore del poeta fiorentino Dante Alighieri, nasce dall’idea del giardino pensile; il progetto, che si sviluppa su un’area di circa 2.700 mq, propone un nuovo percorso posizionato sulle isole dei negozi esistenti, creando una sorta di cittadina sopraelevata che da semplice luogo di shopping si trasforma in luogo di condivisione grazie a un design pensato per favorire le connessioni sociali e l’integrazione delle aree.

Paolo Bianchini, Design Manager di Design International, spiega: “Queste aree, circondate dal verde, offrono nuovi servizi per il pubblico, spazi relax, aree per il co-working, ristorazione, e un’ampia zona gioco per il divertimento dei bambini a tema dinosauri, “I Giglisauri”, che ne rappresenta l’attrazione cardine; grazie all’integrazione delle diverse funzioni di servizio e intrattenimento, l’intervento ha lo scopo di portare valore aggiunto all’attuale offerta commerciale. Alcuni degli elementi essenziali del nuovo design sono l’uso di materiali naturali, l’integrazione del verde, il design urbano e il feeling di open space, nonché una serie di interventi illuminotecnici per ottenere suggestivi effetti scenografici”.

L’innovatività del progetto viene ulteriormente qualificata dal forte impatto visivo su Corte dell’Oste, con l’aggiunta di servizi dedicati, che, attraverso una modernizzazione dei concetti tipici dei luoghi di incontro cittadini, consente una pausa nel mezzo del layout commerciale.

Design International

Fondata nel 1965 a Toronto, Design International ha costruito negli anni una solida reputazione nel campo del design, in particolare nell’ambito della retail architecture. È pioniere, infatti, di alcuni tra i più innovativi concept architettonici, come la realizzazione di mall con coperture in vetro che privilegiano l’uso della luce naturale (Bugis Junction, Singapore). Grazie a una profonda conoscenza del campo retail, lo studio lavora oggi a progetti che abbracciano molteplici settori, tra cui mixed-use, residenziale, hôtellerie, hospitality, stazioni e nodi di interscambio. Attualmente Design International sta sviluppando importanti progetti in Europa, India e Medio Oriente, e sta curando la realizzazione di nuove strutture mixed-use in Cina. Oltre alla sede centrale di Londra, Design International vanta uffici a Milano, Shanghai e Dubai.