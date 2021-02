Ristorante AMEDEO Livorno.

Nel cuore di Livorno, davanti allo storico Teatro Goldoni, nasce AMEDEO, un nuovo ristorante/cocktail bar, dal fascino internazionale, nel quale attenzione al dettaglio ed appeal ricercato avvolgono il visitatore in un’esperienza stimolante.

Il progetto del ristorante Amedeo, frutto dell’estro creativo di MODO architettura + design Studio, prevede la suddivisione dello spazio in due ampie sale, che, collegate tra loro da un suggestivo corridoio dalle pareti in ottone brunito, conducono alla veranda esterna affacciata sul maestoso Teatro Goldoni; la veranda esterna presenta un soffitto ricoperto da una tenda verde petrolio, mentre dalle sedute color rosa che poggiano su tappeti vintage si può godere della vista sul teatro illuminato.

Nella prima sala fa da protagonista il maestoso lampadario dalle tonalità eclettiche e vibranti dell’arancio e del rosa che si inserisce nell’ambiente dalle pareti verde petrolio che ne esaltano l’unicità. Attorno alla lampada, epicentro dello spazio, si sviluppa il bancone-consumazioni impreziosito da piastrelle 3D di Theia e da rivestimenti in carta da parati Mooi a motivi botanici. L’illuminazione Vibia fa da sobrio contrappunto al design audace e minimale a rendere un’atmosfera calda ed elegante.

Tutti i tavoli e le panche sono stati realizzati con materiali ricercati dal forte carattere estetico, come le lastre in terrazzo utilizzate per i piani ed i tavoli, mentre sedie e sgabelli sintetizzano vividamente i colori, a creare un percorso sensoriale verso il secondo ambiente, dove le pareti sono dipinte di un grigio caldo.

Ogni tavolo della sala da pranzo, accompagnato da panche in pelle color senape, è illuminato da lampade a sospensione Flamingo di Vibia: la loro silhouette sferica riprende le linee tondeggianti dei tavoli, mentre le gradazioni di luce a LED sfumate separano e definiscono le differenti aree; un eccentrico neon rosa con la scritta “not just anyplace” campeggia sulla parete dietro il tavolo più grande, proprio a sottolineare il motto del ristorante: non un luogo qualsiasi!

Complementi d’effetto e vivaci decorazioni, quali piante artificiali di banane rosso acceso di Pols Potten, stravaganti appendiabiti a forma di mano, disegnati da MODO architettura+design per Pols Potten, rafforzano al contempo i motivi organici.

L’effetto ottico delle piastrelle 3D, dai colori vibranti ed il sapiente impiego del sistema di illuminazione, rende il ristorante Amedeo un piccolo scrigno di energia positiva che stimola e soddisfa percezioni sensoriali a 360°.

Design MODO architettura + design

Design team Arch. Pietro Marsili, Arch. Sondra Pantani

Location Livorno (Italy)

Area 120 sqm + 36 sqm outdoor veranda

Photos courtesy Pietro Marsili, Antonio Hant Corallo

Nasce a Livorno dalla collaborazione tra Sondra Pantani e Pietro Marsili, entrambi laureati in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze. Lo Studio, con sede a Livorno e Milano, si occupa principalmente di Architettura e Interior Design, coprendo ogni aspetto del progetto: dal concept alla realizzazione.

