Progetto per la Boutique D – 2 a Salerno

Nata nel 2004, nel cuore del centro storico di Salerno, la boutique D – 2 ricrea con cura un’escursione eclettica nella selezione di prodotti esclusivi, icone senza tempo e novità delle ultime tendenze, mettendo in mostra progetti speciali, collaborazioni uniche e talenti emergenti della retail philosophy.

Apt5 architettura ha rinnovato gli interni distribuendo l’intero negozio su due livelli, per una superficie complessiva di 150 mq.

I materiali grezzi dell’involucro esistente si contrappongono alla inafferrabilità degli espositori e dei rivestimenti superficiali sempre composti, seguendo un delicato ordine di grane e tessiture che connotano i diversi spazi, un lavoro sartoriale supportato da tecnologie contemporanee.

Questo processo compositivo di smaterializzazione delle superfici racconta la volontà di poter leggere nell’intero involucro la sua storia. L’architettura dell’edificio originale è molto profonda e la facciata di ingresso concentra l’attenzione su questa caratteristica esaltandola con una griglia adimensionale.

La massiccia struttura del soppalco, anch’esso preesistente, diventa l’elemento determinante della separazione dei due livelli. Completamente rivestito in policarbonato alveolare, è concepito come un grande corpo illuminante che, con la possibilità di modulazione dell’intensità luminosa, rende il piano terra gradevolmente indefinito. La scala che collega i piani è caratterizzata da un corrimano in acciaio verniciato che varia lungo il suo percorso.

Il primo piano, pensato come uno spazio più intimo ed accogliente, che coniuga materiali della tradizione come le superfici murarie in intonaco grezzo ed il pavimento in legno con quelli più contemporanei degli espositori realizzati in Alucore, è il punto di vista privilegiato dello spazio.

Design Apt5 architettura

Design team Giovanni Mondillo, Ernesto Valitutti, Mario Pompele

Photos courtesy Cristina Cusani

Apt5 architettura

Lo Studio di architettura con sede a Salerno in Italia, è formato da un team di tre giovani architetti Giovanni Mondillo, Mario Pompele ed Ernesto Valitutti. Laureati alla facoltà di architettura Federico II di Napoli, le loro attività spaziano dall’interior design alle nuove costruzioni. Con particolare attenzione al concept ed ai dettagli di ogni singolo progetto, realizza spazi ed ambienti su misura, che riescono a trasmettere atmosfere insolite connotate dalla forte personalità.

