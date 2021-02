The Pod: La Prima Caffetteria pronta all’uso ai tempi del Covid

Sicura e rapida, the Pod di Peabodys è un’unità caffetteria completamente autonoma da installarsi all’interno di strutture sanitarie ed ospedaliere.

Prosegue la collaborazione tra Peabodys Coffeee lo studio Modourbano, autore delle caffetterie del gruppo sul suolo britannico.

Il nuovo concept di Peabodys Coffeeè rappresentato da The Pod, un’unità caffetteria completamente autonoma da installarsi all’interno delle strutture sanitarie ed ospedaliere con tempi, costi e modalità semplificate.

The Pod è progettato con misure di sicurezza adeguate specificatamente al periodo in cui viviamo caratterizzato dall’evento pandemico e dal distanziamento sociale; tecnologie cashless e contactless, grafiche di segnalazione della coda con i clienti due metri l’uno dall’altro, totem per l’igienizzazione e schermi protettivi per gli operatori che lavorano all’interno.

Modourbano, con sede a Milano, è uno studio di architettura specializzato in soluzioni innovative e sostenibili per l’architettura contemporanea ed il design nei settori residenziale, banking, corporate & retail e collabora con brand di primaria importanza.

The Pod è un modulo compatto dal design minimale, allestibile in 24 ore, che riflette perfettamente il servizio affidabile, di alta qualità che si svolge al suo interno. Il concept delle caffetterie Peabodys viene declinato ulteriormente: il cliente ritrova calore del legno, un’atmosfera moderata e minimale che è allo stesso tempo domestica e familiare e che si allontana dall’immagine fredda degli spazi ospedalieri e sanitari. Gli stessi materiali si ritrovano anche sul bancone principale e sui complementi d’arredo; tavoli, accessori e totem sono disegnati da Modourbano per gustare i prodotti di alta qualità e godere dell’ottimo servizio clienti di Peabodys Coffee.

Mentre il modulo da interni è completamente realizzato in legno, la versione outdoor è basata sulla struttura metallica di un container; le unità contengono tutto il necessario per servire i propri clienti: macchina per caffè espresso, macinacaffè, boiler, forno ad alta velocità, frigorifero e congelatore sottopiano, macchina per il ghiaccio, frullatori, bollitore per zuppa, vetrina refrigerata, lavello per utensili, ecc..

Le dimensioni compatte sono “ready to use” attraverso la disponibilità dei servizi minimi richiesti e possono essere comodamente installate in sole 24 ore, richiedendo una semplice alimentazione elettrica per funzionare. Ad integrazione del modulo principale sono affiancati i distributori automatici di cibi caldi di alta qualità disponibili 24/7per il personale sanitario e fruitori degli spazi ospedalieri, particolarmente utili nelle aree protette dove il personale non può spostarsi facilmente tra i reparti per accedere a cibi caldi.

MODOURBANO

Modourbano nasce nel 2010 come collettivo di professionisti provenienti da diversi background culturali e dall’ampia esperienza internazionale, impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per l’architettura contemporanea ed il design. Quattro anni dopo, Marco Zuttioni e Luca Romagnoli fondano MU Associati Milano, studio di architettura dedicato alle attività progettuali e design di Modourbano. Con sede a Milano sin dalla nascita, Modourbano ha partecipato a numerosi eventi internazionali, nel 2016 lo studio vince la Menzione Speciale al Premio Architetto dell’Anno per il progetto residenziale Procaccini 17 a Milano. Negli ultimi anni lo studio è fortemente cresciuto e oltre alla progettazione residenziale con le realizzazioni di Procaccini 17 e Bicocca San Basilio a Milano, si è specializzato in soluzioni innovative per banking, corporate e retail, collaborando con brand di primaria importanza – CheBanca! e Compass del Gruppo Mediobanca, ING Direct, HDI Assicurazioni, Banca Tema, Peabodys Coffee Group ecc.