DITRE ITALIA inaugura un nuovo store a Parigi

Ditre Italia azienda leader nel Designwear prosegue la strategia di espansione in Europa.

Ditre Italia prosegue il piano strategico oltre i confini nazionali inaugurando in questi giorni il primo store a Parigi. Con questa apertura l’azienda rafforza la sua presenza in Europa e in particolare in Francia, offrendo così un nuovo punto di riferimento per gli amanti del design Made in Italy.

Situato nella centralissima Boulevard Saint Germain, al civico 223 di uno storico palazzo riqualificato, lo store si sviluppa su una superficie importante di 130 mq disposto su due piani con sette ampie vetrine che si affacciano su una delle vie principali dello shopping, a due passi dal museo del Louvre e dalla Tour Eiffel.

Tra i corner dedicati ad ogni ambiente della casa, è possibile scoprire le novità firmate Ditre Italia.

Allestito all’insegna del Designwear, il nuovo store riflette il dna del marchio, ovvero essenzialità ed eleganza senza tempo legate alla cultura italiana e all’arte del savoir-faire, che va oltre le tendenze e l’esteriorità. Fascino, bellezza e proporzione si intersecano in un delicato equilibrio in cui il valore aggiunto è dato dai dettagli e dalle finiture sartoriali, che vanno a delineare non solo prodotti esclusivi, ma un modo di intendere il design e lo spazio abitativo.

Lo store ospita al suo interno diversi prodotti iconici che si adattano ai vari ambienti, dalla zona living a quella dining. Tra i best seller spiccano il divano Clip dall’essenza geometrica basata su forme minimali e dal comfort accogliente, la poltrona Chloè Luxury Swivel, dalla linea morbida e rotonda impreziosita da una raffinata lavorazione decò sullo schienale, la famiglia Claire, il cui tavolo e sedie si adattano ad ogni dimensione della convivialità grazie ad un progetto ordinato, rilassante e ricco di personalità, e il divano componibile Krisby, caratterizzato dal piedino dalle linee fluide realizzato in lega metallica.

Per la zona notte protagonista è il letto Kim dalla struttura equilibrata che riprende le eleganti linee dell’omonimo divano Kim, in cui il complemento – ovvero la libreria – entra a far parte dei prodotti stessi ricreando un’idea di alcova totalmente votata al relax.

Si unisce agli arredi l’eccezionale serie di complementi come i tavolini, lampade e madie, la specchiera Primopiano, caratterizzata dal contrasto tra i due specchi posti su due livelli, e lo specchio Glare dal design tridimensionale, entrambi dallo stile minimale e proporzioni che si integrano perfettamente nella zona living.

Con questo importante passo, Ditre Italia conferma l’autorevolezza del Brand avvalendosi della potenzialità che il Made in Italy rappresenta tutt’oggi per il mercato internazionale.

www.ditreitalia.com