Prénatal Retail Group porta in Italia Fao Schwarz.

Aprirà a Milano il primo flagship store europeo del mitico marchio di giocattoli di New York.

Prénatal Retail Group annuncia la firma di un accordo in esclusiva con il partner californiano ThreeSixty Group che consentirà l’apertura in Italia, entro il 2021, del primo flagship store FAO SCHWARZ dell’Europa continentale.

L’accordo potenzialmente prevede lo sviluppo di un piano strategico che, nei prossimi anni, porterà l’iconico brand di giocattoli anche in Spagna, Francia, Portogallo, Benelux, aree in cui Prénatal Retail Group vanta già una significativa presenza.

“L’alleanza con ThreeSixty Group fa parte di un percorso di continua crescita che vede Prénatal Retail Group, già leader nella distribuzione di giocattoli con Toys Center e King Jouet, determinato ad accrescere la propria autorevolezza sul mercato e a rafforzare il legame e l’interazione con i clienti, in termini esperienziali e di durata della relazione nel tempo” – dichiara Amedeo Giustini, CEO di Prénatal Retail Group. “L’ingresso di FAO SCHWARZ nel nostro portafoglio di brand ci consentirà di offrire al pubblico italiano, e di transito a Milano, la possibilità di accedere a un’esperienza che vanta oltre 160 anni di storia, di forte valore iconico e riconosciuta come unica nel settore del gioco a livello mondiale. La sinergia con Prénatal Retail Group – conclude Giustini – darà inoltre ai nostri Partner ThreeSixty Group l’opportunità di rafforzare il rapporto con il mondo dei produttori, terze parti sempre più fondamentali per lo sviluppo di reti distributive solide e di valore”.

“Siamo molto felici della collaborazione con Prénatal Retail Group per portare in Italia il marchio FAO Schwarz. Il loro know-how e la loro conoscenza del mercato europeo, uniti alla nostra esperienza nell’ambito della customer experience sia in store sia online, rappresentano un connubio perfetto. Non vediamo l’ora di affascinare i clienti in Italia con lo stesso livello di coinvolgimento che offriamo a New York e di sorprenderli con le nuove esperienze e i brand unici ed esclusivi che saranno presenti nello store di Milano” – commenta Jan-Eric Kloth, President Retail, International Wholesale e Corporate Strategy di ThreeSixty Group.

Il primo store italiano sorgerà nel cuore di Milano e occuperà parte di un palazzo storico in Piazza Cordusio: 600 mq su tre piani progettati per riprodurre la magia del famoso negozio newyorkese, dal 1862 destinazione imperdibile per milioni di persone.

Anche a Milano dunque, proprio come al numero 30 di Rockfeller Plaza, FAO SCHWARZ si farà presto conoscere come luogo dell’immaginazione, della meraviglia e della scoperta e farà amare i propri giocattoli esclusivi e le esperienze interattive per le quali è famoso nel mondo, rimanendo fedele agli elementi chiave del marchio come la torre dell’orologio e il popolare dance piano. E, per i bambini di ogni età che non potranno vivere l’esperienza reale, sarà sempre possibile acquistare online sul sito italiano e accedere a una gamma ancora più ampia di giocattoli e ai laboratori virtuali a distanza.

