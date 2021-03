I nuovi tavoli living di Bonaldo per una nuova modernità

Per Bonaldo un catalogo 2021 di tavoli e sedie living moderni con innovazione di materiali e colori.

Da sempre Bonaldo è un’azienda simbolo di qualità, con una spiccata attitudine a rimanere al passo con i tempi in fatto di stile e prospettiva per un arredamento moderno con rivisitazioni del meglio del passato.



Sfogliando il loro nuovo catalogo del 2021 dedicato ai tavoli e le sedie per la zona giorno che compongono la nuova collezione, salta subito all’occhio l’ispirazione di arredamento moderno delle linee e dai colori che segnano una discontinuità con il passato. La conferma che la Bonaldo esprime l’impegno in un arredamento e decorazione della casa assolutamente moderno e attualizzato, con il consueto savoir faire che la contraddistingue da decenni.



La vasta scelta dei modelli dei tavoli destinati alla zona giorno evidenziano una scelta di modernismo, nell’immancabile ricorso alle forme geometriche, al limite della spigolosità, sempre in grado di offrire consistenza e leggerezza al tempo stesso. La sapiente manifattura made in Italy della Bonaldo combina materiali leggeri ma che non temono di essere vissuti.



Piani di vetro bronzato, di ceramica Calacatta con venature marmoree dorate su strutture di noce americano o noce Canaletto; tavoli per tutta la famiglia, su cui mangiare e ritrovarsi, su cui passare il proprio tempo con giochi da tavolo per vivere momenti spensierati o su cui fare i compiti e lavorare tenacemente per il proprio futuro.



I modelli che costituiscono le nuove proposte di quest’anno per Bonaldo rispetta appieno il filo conduttore del B/Style, per una casa che offra un’estetica ricercata, una versatilità dell’arredo, nel rispetto dei nuovi trend. La reinterpretazione del concetto di moderno per Bonaldo passa dalle geometrie degli arredi ai materiali, dalla loro capacità di servire al meglio i padroni di casa alle texture pregiate, senza mai tradire la propria filosofia e lo stile che la contraddistingue.



Ogni singolo elemento della nuova collezione ha in sé un gran potenziale in termini di estetica e possibilità di accostamenti, per rendere semplice la creazione di ambienti living moderni, contemporanei e raffinati. Altrettanto si può dire per le sedie dalle linee essenziali ma ricercate nelle loro smussature, le quali si ritrovano nel design dello sgabello Dèja-Vu progettato dallo Studio Valenciano Masquespacio.



Da sempre la Bonaldo si affida all’elite dei creativi, designer di ogni nazionalità e provenienti da svariati contesti concettuali ed estetici. Un tratto distintivo dell’azienda, che si esprime perfettamente nel tavolino Lupino con base in marmo o cemento e piano in legno, oppure nel tavolo modello Curling in cui il marmo e il vetro extra chiaro si uniscono per dare forma a un arredo chic. Una sorta di sacro e profano solo apparentemente in contraddizione, che garantisce il massimo della funzionalità e dell’ecletticità della progettazione per la zona giorno e quella notte.



È l’ennesima conferma dell’alta qualità della progettazione e della realizzazione di questa azienda con oltre 80 anni di storia, che la rende una protagonista dell’arredamento indoor e outdoor