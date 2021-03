Il Gruppo Maxfactory inaugura il nuovo Mega Store di Cesano Maderno

Il Gruppo MaxFactory, catena specializzata in fashion e home, apre le porte del nuovo Mega Store di Cesano Maderno (MB) in Via Luigi Viganò 93.

Si accende così in Brianza una nuova insegna MaxFactory, la ventiquattresima sul territorio nazionale, a cui altre due seguiranno entro la primavera – Gravellona Toce (VB) ad aprile e Pavia a maggio.

Il nuovo punto vendita esprime il concept architettonico e decorativo ideato nel 2019 in occasione delle nuove aperture. Un progetto realizzato con l’obiettivo di creare un’esperienza di shopping razionale, piacevole e immediata.

Accedendo al punto vendita si approda in un ampio ingresso che ospita un’area servizi di cui fa parte lo spazio dedicato ai giochi per i più piccoli. Per i clienti, il percorso di visita del punto vendita prevede uno sviluppo circolare che inizia al primo piano nel reparto che propone abbigliamento, accessori, pelletteria per uomo, donna, bambino e bigiotteria.

Il concept della zona Fashion utilizza la semplicità delle linee verticali ed orizzontali espresse attraverso elementi di metallo e legno. L’illuminazione con luce calda, valorizza i dettagli dei prodotti con l’intenzione di proporre l’effetto della luce naturale del sole.

Proseguendo, il cliente è guidato – da elementi di comunicazione in store – al piano terra dedicato al mondo casa. Il display delle differenti categorie di prodotto è definito secondo moduli dedicati alle varie merceologie per soddisfare le esigenze di tutta la famiglia.

Cartoleria, giocattoli, pulizia della casa, profumeria, prodotti per animali domestici, illuminazione, bricolage, accessori auto, accessori bagno, tessile e decorazione. Il nuovo punto vendita dispone di un ampio parcheggio per la clientela.

“Siamo felici di poter finalmente accogliere la clientela in questo nuovo spazio, realizzato in tempi record, di cui siamo molto orgogliosi. Siamo fiduciosi sul fatto che il nuovo punto vendita sarà un riferimento per la clientela locale e delle province limitrofe, poiché offre una vasta gamma di merceologie presentate in un ambiente pensato per essere piacevole da vivere e con un’attenzione particolare alla qualità e al prezzo dell’offerta. Con questo progetto l’azienda avanza nell’ambito della grande distribuzione continuando ad investire credendo fortemente nella potenzialità del territorio” commenta Stefano Giorgetti, direttore Generale di MaxFactory.

“Si conclude positivamente – afferma il Sindaco Maurilio Longhin – una crisi che aveva messo a rischio il futuro occupazionale di diversi lavoratori. I 29 addetti sono stati tutti riassunti dal nuovo punto vendita, che contribuisce così alla tenuta economica del nostro territorio in un momento di grave incertezza anche per gli effetti del Covid sulle imprese e sul lavoro. La nostra Amministrazione ha accompagnato la nuova realtà commerciale nel percorso tecnico e nei passaggi burocratici necessari all’apertura, forte delle due esperienze precedenti, quelle di Sigma e del Gigante, entrambe risolte con la riassunzione di tutti i lavoratori. Ancora una volta i nostri Uffici Commercio e Urbanistica hanno avuto un ruolo strategico, li ringrazio per la professionalità dimostrata. All’azienda che apre i battenti, a tutti i suoi collaboratori e alle loro famiglie gli auguri del nostro Comune”.